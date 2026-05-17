الشواربة يطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا

خبرني - أطلق رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي، بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجهات الأمانة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة.

وأكد الشواربة أن الخدمة تسهم في الحد من استغلال الأرصفة وإعاقة الحركة المرورية، وتعزز الرقابة على مقدمي الخدمة غير المرخصين، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أسس قانونية وآمنة.

وبينت الأمانة أن الخدمة تتيح لمالكي شركات الاصطفاف وأصحاب المحال التجارية إصدار التصاريح إلكترونيا، شريطة توفير موقع اصطفاف مرخص، والحصول على عدم محكومية وموافقات أمنية للعاملين، والالتزام بزي موحد ووثيقة تأمين تغطي أي حوادث مرورية.

وأضافت أنها ربطت الخدمة إلكترونيا مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام ، مؤكدة تكثيف حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الحاصلين على التصاريح اللازمة لتقديم الخدمة.