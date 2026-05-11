خالد شربتلي.. القيادة الحديثة تقوم على المسؤولية وصناعة أثر مستدام يتجاوز حدود الأعمال.
(MENAFN- Global Advertising) شهدت مدينة جنيف مؤخراً سلسلة من اللقاءات والحوارات ضمن برنامج «القادة العالميين الشباب 2026» الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة نخبة من المؤسسين وصنّاع السياسات والعلماء والمستثمرين ورواد التغيير من مختلف أنحاء العالم، حيث ركزت النقاشات على سبل بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وشارك في اللقاءات الأستاذ خالد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء، ورئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك بصفته عضوًا في برنامج القادة العالميين الشباب تحت سن الأربعين لعام 2026.
ويأتي انضمام شربتلي إلى دفعة البرنامج لهذا العام امتدادًا للحضور المتنامي للكفاءات السعودية في المحافل الدولية، ودورها المتصاعد في دعم الحوار العالمي حول التنمية والابتكار والاستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات العابرة للقطاعات والحدود.
وفي تصريح له بهذه المناسبة: "أعرب شربتلي عن اعتزازه بالانضمام إلى مجتمع القادة العالميين الشباب، مؤكدًا أن التجربة مثلت فرصة نوعية للتفاعل مع قيادات مؤثرة من مختلف القطاعات والثقافات، وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد والتنمية عالميًا".
وقال: "لقد كان الوقت الذي قضيته في جنيف وسط نخبة استثنائية من المؤسسين وصنّاع السياسات والعلماء والمستثمرين ورواد التغيير من مختلف أنحاء العالم، تجربة ملهمة ومليئة بالطاقة الإيجابية. وكانت النقاشات صادقة وطموحة، وتركزت بعمق حول سؤال جوهري يتمثل في كيفية بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية".
وأضاف شربتلي: أن أكثر ما لفت انتباهه خلال البرنامج هو جودة المشاركين وتنوع خلفياتهم وقطاعاتهم، مقابل وجود قناعة مشتركة بأن القيادة اليوم تتمحور حول المسؤولية والتفكير طويل المدى وصناعة أثر حقيقي يتجاوز حدود الأعمال التقليدية.
وأشار شربتلي: إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير شراكات نوعية قائمة على الابتكار والمعرفة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
كما عبّر عن تقديره للعلاقات الإنسانية والمهنية التي اكتسبها خلال البرنامج، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة الحوارات وبناء المزيد من أوجه التعاون مع أعضاء الشبكة العالمية للقادة الشباب.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المستقبل سيكون من نصيب القادرين على بنائه بروح التعاون والعمل المشترك، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية وصناعة فرص جديدة للتقدم والتنمية المستدامة.
