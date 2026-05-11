كوريا الجنوبية تندد بالهجوم على سفينة شحن في هرمز وتتوعد بالرد

2026-05-11 03:06:10
(MENAFN- Al-Bayan) ">نددت ‌الرئاسة ​في كوريا الجنوبية بأشد العبارات اليوم الاثنين بالهجوم ⁠الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية ‌جنوبية هذا الشهر في ‌مضيق هرمز، وأعلنت عزمها ‌الرد فور ‌تحديد ‌مصدر الهجوم.

وقال مسؤول ​كبير في ‌الرئاسة ​للصحفيين ⁠إن خبراء كوريين ​جنوبيين أجروا ⁠فحصا أوليا ⁠للأضرار التي لحقت ⁠بمؤخرة السفينة من جهة الميناء. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق ‌في غرفة محركات ​السفينة.

