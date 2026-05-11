كوريا الجنوبية تندد بالهجوم على سفينة شحن في هرمز وتتوعد بالرد
(MENAFN- Al-Bayan) ">نددت الرئاسة في كوريا الجنوبية بأشد العبارات اليوم الاثنين بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية هذا الشهر في مضيق هرمز، وأعلنت عزمها الرد فور تحديد مصدر الهجوم.
وقال مسؤول كبير في الرئاسة للصحفيين إن خبراء كوريين جنوبيين أجروا فحصا أوليا للأضرار التي لحقت بمؤخرة السفينة من جهة الميناء. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة.
