أخصائية تغذية: أخطاء تغذية الرضع تبدأ بإدخال الملح والبهارات مبكرًا

أخصائية تغذية: أخطاء تغذية الرضع تبدأ بإدخال الملح والبهارات مبكرًا
وأوضحت الراميني أن الحليب يبقى المصدر الأساسي لتغذية الطفل حتى بعد إدخال الطعام، مؤكدة أهمية البدء بنوع واحد من الطعام لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام لتجنب الحساسية ومراقبة أي أعراض جانبية مثل الطفح الجلدي أو الإسهال أو التورم.
ونصحت بالبدء بالخضار قبل الفواكه لأن الأطفال يعتادون بسهولة على الطعم الحلو، ما قد يجعلهم يرفضون الخضار لاحقًا، مضيفة أن الوجبات الأولى يجب أن تكون بكميات صغيرة جدًا وبقوام مهروس يشبه الكريمة.
كما حذرت من إدخال الملح والبهارات والسكر والأطعمة الدسمة أو المصنعة للأطفال في المراحل الأولى، مؤكدة أن الكلى والجهاز الهضمي لدى الرضع لا يكونان مهيئين لتحمل هذه الأطعمة. وأشارت أيضًا إلى ضرورة تجنب العسل قبل عمر السنة.
وبيّنت الراميني أن رفض الطفل للطعام الجديد أمر طبيعي، وقد يحتاج الطفل إلى تكرار تجربة نفس الطعام من 10 إلى 15 مرة قبل تقبله، مشددة على أهمية اختيار توقيت مناسب لتقديم الطعام عندما يكون الطفل هادئًا وغير جائع بشدة.
