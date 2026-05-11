أخصائية تغذية: أخطاء تغذية الرضع تبدأ بإدخال الملح والبهارات مبكرًا

MENAFN - Amman Net) أكدت أخصائية التغذية نور الراميني أن مرحلة إدخال الطعام الصلب للرضع تُعد من أهم المراحل المؤثرة على صحة الطفل ونموه الجسدي والعقلي، مشيرة إلى أن العمر الأنسب للبدء يكون عادة عند عمر ستة أشهر، مع إمكانية البدء من عمر أربعة أشهر لبعض الأطفال الذين تظهر عليهم علامات الجاهزية مثل القدرة على تثبيت الرأس والاهتمام بالطعام.

وأوضحت الراميني أن الحليب يبقى المصدر الأساسي لتغذية الطفل حتى بعد إدخال الطعام، مؤكدة أهمية البدء بنوع واحد من الطعام لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام لتجنب الحساسية ومراقبة أي أعراض جانبية مثل الطفح الجلدي أو الإسهال أو التورم.

ونصحت بالبدء بالخضار قبل الفواكه لأن الأطفال يعتادون بسهولة على الطعم الحلو، ما قد يجعلهم يرفضون الخضار لاحقًا، مضيفة أن الوجبات الأولى يجب أن تكون بكميات صغيرة جدًا وبقوام مهروس يشبه الكريمة.

كما حذرت من إدخال الملح والبهارات والسكر والأطعمة الدسمة أو المصنعة للأطفال في المراحل الأولى، مؤكدة أن الكلى والجهاز الهضمي لدى الرضع لا يكونان مهيئين لتحمل هذه الأطعمة. وأشارت أيضًا إلى ضرورة تجنب العسل قبل عمر السنة.

وبيّنت الراميني أن رفض الطفل للطعام الجديد أمر طبيعي، وقد يحتاج الطفل إلى تكرار تجربة نفس الطعام من 10 إلى 15 مرة قبل تقبله، مشددة على أهمية اختيار توقيت مناسب لتقديم الطعام عندما يكون الطفل هادئًا وغير جائع بشدة.