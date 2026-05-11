  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

2026-05-11 03:05:43
(MENAFN- Amman Net) أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

MENAFN11052026000209011053ID1111094872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث