ثلاث ناقلات نفط تغادر مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع

ثلاث ناقلات نفط تغادر مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع
وأشارت البيانات إلى أن ناقلتي نفط عملاقتين وهما (آجيوس فانوريوس1) و(كيارا إم.)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط العراقي، عبرتا المضيق الأحد.
وأظهرت البيانات أيضا أن الناقلة آجيوس فانوريوس1 تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها في مصفاة ومجمع نغي سون للبتروكيماويات في 26 أيار/ مايو. ولم تتمكن الناقلة من عبور المضيق في محاولتين سابقتين على الأقل منذ أن حملت خام البصرة المتوسط في 17 نيسان/ أبريل.
ولم ترد شركة (إيسترن ميديتيرانيان ماريتيم)، التي تدير تلك الناقلة ولا مصفاة نغي سون بعد على طلبات للحصول على تعليق. وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلة“كيارا إم” غادرت الخليج أمس الأحد مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال فيها.
ولم تتضح حتى الآن وجهة الناقلة التي ترفع علم سان مارينو وتحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي. وتدير شركة مقرها شنغهاي الناقلة وتمتلكها جهة مسجلة في جزر مارشال. ولم يتسن الاتصال بالشركات بعد لأن تفاصيل الاتصال بها ليست علنية.
وذكرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط العملاقة بصرة إنرجي حملت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي من مرفأ زيركو التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) في أول أيار/ مايو وغادرت مضيق هرمز في السادس من أيار/ مايو. ووفقا للبيانات، فرغت الناقلة التي ترفع علم بنما حمولتها في محطات ناقلات النفط في الفجيرة في الثامن من أيار/ مايو.
ولم يتضح حتى الآن الشركة التي استأجرت الناقلة التي تملكها وتديرها شركة سينوكور للشحن. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.
وسيرت أدنوك ومشترين منها في الآونة الأخيرة عدة ناقلات محملة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز في محاولة لتحريك كميات من النفط تعطلت في الخليج بسبب الأزمة في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment