ثلاث ناقلات نفط تغادر مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع

أظهرت بيانات شحن من كبلر ومجموعة بورصات لندن الاثنين أن ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق ‌هرمز الأسبوع الماضي وأمس الأحد مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتفادي الهجمات الإيرانية، مما يسلط الضوء على ازدياد التوجه إلى مواصلة صادرات النفط من الشرق الأوسط.

وأشارت البيانات إلى أن ناقلتي نفط عملاقتين وهما (آجيوس فانوريوس1) و(كيارا إم.)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط العراقي، عبرتا المضيق الأحد.

وأظهرت البيانات أيضا أن الناقلة آجيوس فانوريوس1 تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها في مصفاة ومجمع نغي سون للبتروكيماويات في 26 أيار/ مايو. ولم تتمكن الناقلة من عبور المضيق في محاولتين سابقتين على الأقل منذ أن حملت خام البصرة المتوسط في 17 نيسان/ أبريل.

ولم ترد شركة (إيسترن ميديتيرانيان ماريتيم)، التي تدير تلك الناقلة ولا مصفاة نغي سون بعد على طلبات للحصول على تعليق. وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلة“كيارا إم” غادرت الخليج أمس الأحد مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال فيها.

ولم تتضح حتى الآن وجهة الناقلة التي ترفع علم سان مارينو وتحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي. وتدير شركة مقرها شنغهاي الناقلة وتمتلكها جهة مسجلة في جزر مارشال. ‌ولم يتسن الاتصال بالشركات بعد لأن تفاصيل الاتصال بها ليست علنية.

وذكرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط العملاقة ‌بصرة إنرجي حملت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي من مرفأ زيركو التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) في أول أيار/ مايو وغادرت مضيق هرمز في السادس من ‌ أيار/ مايو. ووفقا للبيانات، فرغت الناقلة التي ترفع علم بنما حمولتها في محطات ناقلات النفط في الفجيرة في الثامن من أيار/ مايو.

ولم يتضح حتى الآن الشركة التي استأجرت الناقلة التي تملكها وتديرها شركة سينوكور للشحن. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

وسيرت أدنوك ومشترين منها في الآونة الأخيرة عدة ناقلات محملة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز في محاولة لتحريك كميات من النفط تعطلت في الخليج بسبب الأزمة في الشرق الأوسط.