  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله

قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله

2026-05-11 03:05:34
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفاد الناشط محمد حمدان لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت ضاحية الزراعة، وشرعت بهدم منزل المواطن عز شريف نخلة، المكون من طابق واحد، وتقدر مساحته بـ 120 مترا مربعا، والسور المحيط به، بحجة البناء دون ترخيص، علما بأنه تقدم بالأوراق الرسمية والثبوتية لسلطات الاحتلال، لكنه تفاجئ اليوم بالهدم.

وأشار الى أن جرافات الاحتلال هدمت أيضاً منشأة تجارية، تضم معدات حفر ومواد بناء، واستولت على مفاتيح الشاحنات الموجودة، وهددت أصحابها بالاستيلاء على المعدات الأخرى في حال عدم إزالتها خلال 3 أيام، علما أن الاحتلال هدم المنشأة قبل عدة أشهر، بحجة البناء دون ترخيص.

MENAFN11052026000205011050ID1111094870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث