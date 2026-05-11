قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله

قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله
وأفاد الناشط محمد حمدان لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت ضاحية الزراعة، وشرعت بهدم منزل المواطن عز شريف نخلة، المكون من طابق واحد، وتقدر مساحته بـ 120 مترا مربعا، والسور المحيط به، بحجة البناء دون ترخيص، علما بأنه تقدم بالأوراق الرسمية والثبوتية لسلطات الاحتلال، لكنه تفاجئ اليوم بالهدم.
وأشار الى أن جرافات الاحتلال هدمت أيضاً منشأة تجارية، تضم معدات حفر ومواد بناء، واستولت على مفاتيح الشاحنات الموجودة، وهددت أصحابها بالاستيلاء على المعدات الأخرى في حال عدم إزالتها خلال 3 أيام، علما أن الاحتلال هدم المنشأة قبل عدة أشهر، بحجة البناء دون ترخيص.
