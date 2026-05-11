خبرني - أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا.

وسعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت الماضي إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية، إلى أن الخطر المرتبط بوصول سفينة تم رصد بؤرة لفيروس هانتا على متنها "ضئيل"، شاكرا لهم "تضامنهم".

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها إلى سكان الجزيرة التي من المقرّر أن تصل إليها السفينة "إم في هوندياس" التي ترفع العلم الهولندي صباح الأحد "أحتاج أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد جديدا. الخطر الذي يمثّله حاليا فيروس هانتا على الصحة العامة ما زال منخفضا".

وأثارت القضية مخاوف في صفوف سكانها، وقد رفضت السلطات الإقليمية السماح للسفينة بالرسو، وقرّرت إبقاءها في عرض البحر بانتظار إخضاع الركاب لفحوص، ومن ثم إجلاؤهم.

في رسالته المفتوحة، أشار تيدروس إلى أنه شكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على "التضامن" الذي أبدته إسبانيا بقبولها استقبال السفينة.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية "أعلم أنكم قلقون"، مضيفا "أعلم أنه عندما تسمعون كلمة +وباء+ وترون سفينة تتجه نحو سواحلكم، تعود إلى الأذهان ذكريات لم ننجح قط في تهدئتها بالكامل. إن ألم عام 2020 ما زال حقيقيا، ولا أقلل من شأنه ولو للحظة واحدة".

وأقر بـ"خطورة" السلالة الأنديزية من فيروس هانتا.

وأضاف "لقد قضى ثلاثة أشخاص" معربا عن مواساته لعائلاتهم، إلا أنه شدّد على أن "الخطر عليكم، وعلى حياتكم اليومية في تينيريفي، ما زال منخفضا".