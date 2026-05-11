مهرجان كان.. السينما في قلب الاقتصاد العالمي وصناعة المعنى

تتجه أنظار العالم مجدداً إلى الريفييرا الفرنسية مع انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي غداً، الحدث الذي لم يعد مجرد احتفال بالفن السابع، بل منصة عالمية تتقاطع فيها الثقافة مع الاقتصاد، والسياسة مع السرد البصري، في لحظة دولية تتسم بتسارع الأزمات وتعدد الروايات.

ورغم الصورة البراقة للسجادة الحمراء، يمثل مهرجان كان أحد أهم المحركات الاقتصادية في صناعة السينما العالمية، فبالتوازي مع العروض الرسمية، يُقام“سوق الفيلم” (Marché du Film)، الذي يعد من أكبر أسواق المحتوى السينمائي في العالم، حيث تُبرم صفقات توزيع وإنتاج بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.

هذا الحراك لا ينعكس فقط على شركات الإنتاج، بل يمتد إلى قطاعات السياحة، والضيافة، والإعلام، حيث تستفيد مدينة كان والاقتصاد المحلي من تدفق آلاف الزوار من صناع القرار، والمستثمرين، والنجوم، والصحفيين.

ومع صعود منصات البث الرقمي، أصبح المهرجان أيضاً ساحة تنافس بين شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات الإنتاج التقليدية، في سباق على المحتوى القادر على جذب جمهور عالمي متنوع.

البعد الاقتصادي المباشر

تشير تقديرات صناعة السينما إلى أن“سوق الفيلم” في مهرجان كان شهد العام الماضي إبرام آلاف الصفقات، مع مشاركة أكثر من 12 ألف متخصص من نحو 120 دولة.

فيما قُدّرت القيمة الإجمالية للاتفاقيات، بين شراء حقوق التوزيع، وتمويل الإنتاجات، والشراكات بمليارات الدولارات، ما يعكس حجم السيولة التي يضخها المهرجان في شرايين القطاع سنوياً.

ولا تقتصر العوائد على الشركات الكبرى، بل تمتد إلى المنتجين المستقلين الذين يجدون في كان فرصة نادرة لتحويل مشاريعهم من أفكار إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، في بيئة تجمع رأس المال بالإبداع تحت سقف واحد.

السينما كأداة لفهم العالم

في ظل التوترات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية المتسارعة، تكتسب السينما دوراً متجدداً يتجاوز الترفيه.

فالأفلام المعروضة في كان غالباً ما تعكس قضايا الهجرة، والحروب، والهوية، والعدالة الاجتماعية، مقدمة سرديات بديلة تساعد الجمهور على فهم العالم من زوايا متعددة.

وفي هذا السياق، يصبح المهرجان منصة لتشكيل الوعي الجمعي، حيث يمكن لفيلم واحد أن يعيد طرح قضية منسية، أو يسلط الضوء على واقع إنساني بعيد عن العناوين الإخبارية التقليدية.

صناعة تتأقلم مع التحولات

تشهد صناعة السينما حالياً مرحلة إعادة تشكيل، مدفوعة بتغير عادات المشاهدة، وتطور التكنولوجيا، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي هذا الإطار، يلعب مهرجان كان دوراً محورياً في تحديد الاتجاهات، سواء من خلال اختيار الأفلام، أو من خلال النقاشات التي تجمع صناع القرار حول مستقبل الصناعة.

كما يبرز المهرجان كمنصة لدعم السينما المستقلة، التي غالباً ما تجد صعوبة في الوصول إلى التمويل أو التوزيع، لكنه في الوقت ذاته يفتح لها أبواب العالمية.

بين الفن والاقتصاد.. معادلة مستمرة

يبقى مهرجان كان مثالاً حياً على التداخل بين الفن والاقتصاد، حيث تتحول القصص إلى أصول اقتصادية، وتصبح الثقافة أداة تأثير عالمي.

وفي عالم يشهد انقسامات متزايدة، تبدو السينما أكثر من أي وقت مضى وسيلة لإعادة سرد الحكاية الإنسانية، وربما لإعادة التفكير في المستقبل.

وبين عدسات المصورين وصفقات المنتجين، يستمر كان في أداء دوره كمرآة تعكس العالم، وكمنصة تسهم في صياغته.