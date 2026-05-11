يزن 100 ألف طن.. 160 مليون غالون من المياه لإيقاظ عملاق نووي

تخضع حاملات الطائرات النووية الأمريكية لواحدة من أكثر عمليات الصيانة الهندسية تعقيدا في العالم، حيث تتطلب إعادة إحداها من الحوض الجاف إلى الخدمة التشغيلية ضخ أكثر من 160 مليون غالون من المياه، أي ما يعادل نحو 240 مسبحا أولمبيا، لإعادة تعويم سفينة قد يتجاوز وزنها 100 ألف طن.

وتجري هذه العملية ضمن برنامج الصيانة والتحديث الشامل المعروف باسم RCOH (Refueling and Complex Overhaul)، والذي يُعد دورة صيانة رئيسية في منتصف عمر الخدمة لحاملات الطائرات النووية، ويشمل إعادة تزويد المفاعل النووي بالوقود، إلى جانب تحديث شامل للأنظمة القتالية والميكانيكية والإلكترونية.

وبحسب بيانات صادرة عن شركات بناء السفن العسكرية الأمريكية، فإن تكلفة هذا النوع من عمليات التحديث تصل إلى نحو 2.8 مليار دولار أمريكي للحاملة الواحدة، فيما قد تمتد فترة التنفيذ لسنوات وتشمل أكثر من 26 مليون ساعة عمل موزعة على آلاف الفنيين والمهندسين.

وتُنفذ هذه العمليات في أحواض متخصصة للغاية، أبرزها مجمع Newport News Shipbuilding في ولاية فرجينيا، وهو المرفق الوحيد في نصف الكرة الغربي القادر على تنفيذ هذا النوع من التحديثات لحاملات الطائرات النووية الأمريكية.

ويضم الحوض الجاف المخصص لهذه العمليات بنية تحتية عملاقة بطول يتجاوز 660 مترا، ما يسمح باستيعاب أكبر السفن الحربية في الأسطول الأمريكي.

وتبدأ العملية بإدخال الحاملة إلى الحوض الجاف بمساعدة عدة قاطرات بحرية عالية القدرة، قبل تفريغ المياه تدريجيا حتى تستقر السفينة على كتل دعم خرسانية مصممة بدقة هندسية عالية، وخلال هذه المرحلة، يتم تفكيك أنظمة الدفع، وفحص الهيكل الخارجي، وإجراء أعمال صيانة شاملة تشمل آلاف المكونات الميكانيكية، بما في ذلك المراوح وأعمدة الدفع والصمامات وأنظمة التبريد.

كما يشمل البرنامج تحديثاً كاملاً للأنظمة الإلكترونية وأنظمة القيادة والسيطرة والرادارات، إلى جانب إعادة طلاء الهيكل الخارجي بمواد متقدمة تقلل مقاومة المياه وتحسن الكفاءة التشغيلية للسفينة.

وفي المرحلة الأكثر حساسية، يتم إعادة ملء الحوض الجاف بالمياه تدريجيا لإعادة تعويم الحاملة، وهي عملية تُعرف باسم "الطفو الحرج"، حيث تُراقب بدقة أي تغيرات في توازن الهيكل لتجنب أي أضرار إنشائية محتملة.

وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة، تخضع الحاملة لسلسلة من الاختبارات البحرية تشمل تشغيل الأنظمة بأقصى طاقتها، واختبارات الإقلاع والهبوط للطائرات على سطحها، قبل إعلان جاهزيتها للعودة إلى الخدمة الفعلية ضمن الأسطول الأمريكي.

وتُعد هذه العمليات جزءا أساسيا من استراتيجية البحرية الأمريكية للحفاظ على جاهزية أسطولها النووي، حيث تمثل كل حاملة طائرات منصة قتالية عائمة قادرة على تنفيذ مئات المهام الجوية يوميا، ونقل آلاف الأفراد، والعمل في مختلف مسارح العمليات حول العالم.