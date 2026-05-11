الأحوال المدنية: الهوية الرقمية تكتسب الصفة القانونية رسمياً في الأردن

خبرني - أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن اعتماد الهوية الرقمية سيدعم التكامل الرقمي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويرسخ الهوية الرقمية كوثيقة رسمية معتمدة في مختلف المعاملات الحكومية والإلكترونية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بموثوقية عالية.

وقال الطيب الاثنين، إن صدور القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية ونشره في الجريدة الرسمية سيمنح الهوية الرقمية الصفة القانونية كوسيلة تعريف رسمية إلى جانب البطاقة الشخصية ويكسبها ذات الأثر القانوني في إثبات الشخصية واعتماد البيانات الواردة فيها بما يلزم الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون، مشيرا إلى أن إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية يعد خطوة مفصلية في مسار التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمة الحكومية.

وأوضح أن إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات جاء استجابة لمتطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي ودعما لمسيرة التحديث الشامل في مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام الرامية إلى بناء إدارة عامة قادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين.

وأشار إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا إلكترونيا للبطاقة الشخصية الذكية وتحتوي على جميع البيانات الواردة فيها، بما يمنحها ذات القيمة التعريفية والقانونية في البيئة الرقمية ويجعل اعتمادها ضرورة لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية.

وأكد الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بسهولة وأمان ويقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويسهم بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.