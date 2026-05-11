نتنياهو: لن نوقف الحرب على حزب الله مقابل اتفاق مع إيران

خبرني - أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن توافق على وقف العمليات القتالية ضد "حزب الله" في لبنان كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف العمليات ضد "حزب الله" في إطار صفقة مع إيران، فأجاب بحزم: "لا".

وكان نتنياهو قد أوضح في تصريحات سابقة أن "وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها ضد التنظيم. وأشار إلى أن إسرائيل ترى في المرحلة الراهنة "فرصة تاريخية" لدفع "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني.

وفي تطور آخر، تجنب نتنياهو الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال ضد "حزب الله". وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على الموقف الإسرائيلي المستقل، قائلا إن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد بسبب وجود يورانيوم مخصب لا يزال بحاجة إلى إزالته من المنشآت النووية الإيرانية.

وأعرب نتنياهو في المقابلة عن قناعته بأن إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير، أو حدوث تغيير جذري في السلطة في طهران، سيؤدي إلى الانهيار التام لشبكة وكلائها في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا ضعف هذا النظام حقا أو ربما تمت الإطاحة به، فأعتقد أنها نهاية 'حزب الله'. إنها نهاية 'حماس'، وربما نهاية الحوثيين، لأن السقالة بأكملها لشبكة الوكلاء الإرهابيين التي بنتها إيران تنهار إذا انهار النظام في إيران".

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مستمرة منذ 28 فبراير 2026، مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل و"حزب الله" على الحدود اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى في لبنان.