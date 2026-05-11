اتفاق مرتقب الاثنين في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين

خبرني - أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل الاثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كالاس قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "أتوقع اتفاقا سياسيا بشأن العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك".