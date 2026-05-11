اتفاق مرتقب الاثنين في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين

اتفاق مرتقب الاثنين في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين
خبرني - أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل الاثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كالاس قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "أتوقع اتفاقا سياسيا بشأن العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك".
