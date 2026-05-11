مقتل امرأة و3 مصابات إثر جريمة إطلاق نار في الرملة

مقتل امرأة و3 مصابات إثر جريمة إطلاق نار في الرملة
وأعلن المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، وفاة إحدى المصابات اللواتي وصلن من مدينة الرملة إثر جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم.
وأوضح المستشفى أن "المصابات الثلاث الأخريات ما زلن يتلقين العلاج على يد الطواقم الطبية، فيما وصلت أيضًا امرأة أخرى من مكان الحادث إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من حالة هلع".
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، ليئاد أفيئيل، في بيان أولي: "وصلت قبل دقائق إلى غرفة الصدمات في قسم الطوارئ بمركز شامير الطبي أربع نساء من مدينة الرملة، وُصفت حالاتهن على النحو الآتي: امرأة بحالة حرجة جدًا، امرأة بحالة خطيرة، امرأة بحالة متوسطة، امرأة بحالة طفيفة".
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في تحديث حول حادثة العنف في الرملة: "قدّمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي وعملت على نقل 4 مصابات إلى مستشفى شامير - أساف هروفيه، بينهم: امرأة تبلغ نحو 30 عامًا بحالة حرجة جدًا وتُجرى لها عمليات إنعاش، وامرأة تبلغ نحو 50 عامًا بحالة خطيرة، وامرأة أخرى تبلغ نحو 30 عامًا بحالة متوسطة إلى خطيرة. كما جرى نقل امرأة أُصيبت بشظايا ووصفت حالتها بالطفيفة".
وذكر في بيان أولي صادر عن طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، أن مركز الطوارئ 101 في منطقة "أيالون" تلقى بلاغًا عند الساعة 07:21 حول وقوع جريمة عنف في المدينة.
وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية من المسعفين والمضمدين وصلت إلى المكان، وقدّمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين وُصفت جراحهم بالطفيفة والمتوسطة والخطيرة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة".
ووفقا للشرطة: "قبل وقت قصير، ورد بلاغ حول حادثة إطلاق نار في مدينة الرملة، أسفرت، بحسب الجهات الطبية، عن إصابة امرأتين بجراح طفيفة وخطيرة".
وأضافت أنه باشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وملاحقة للمشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.
