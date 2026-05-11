مقتل امرأة و3 مصابات إثر جريمة إطلاق نار في الرملة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- قُتلت امرأة وأُصيبت ثلاث نساء، صباح اليوم الاثنين، بجراح متفاوتة في جريمة عنف وقعت بمدينة الرملة.

وأعلن المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، وفاة إحدى المصابات اللواتي وصلن من مدينة الرملة إثر جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم.

وأوضح المستشفى أن "المصابات الثلاث الأخريات ما زلن يتلقين العلاج على يد الطواقم الطبية، فيما وصلت أيضًا امرأة أخرى من مكان الحادث إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من حالة هلع".

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، ليئاد أفيئيل، في بيان أولي: "وصلت قبل دقائق إلى غرفة الصدمات في قسم الطوارئ بمركز شامير الطبي أربع نساء من مدينة الرملة، وُصفت حالاتهن على النحو الآتي: امرأة بحالة حرجة جدًا، امرأة بحالة خطيرة، امرأة بحالة متوسطة، امرأة بحالة طفيفة".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في تحديث حول حادثة العنف في الرملة: "قدّمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي وعملت على نقل 4 مصابات إلى مستشفى شامير - أساف هروفيه، بينهم: امرأة تبلغ نحو 30 عامًا بحالة حرجة جدًا وتُجرى لها عمليات إنعاش، وامرأة تبلغ نحو 50 عامًا بحالة خطيرة، وامرأة أخرى تبلغ نحو 30 عامًا بحالة متوسطة إلى خطيرة. كما جرى نقل امرأة أُصيبت بشظايا ووصفت حالتها بالطفيفة".

وذكر في بيان أولي صادر عن طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، أن مركز الطوارئ 101 في منطقة "أيالون" تلقى بلاغًا عند الساعة 07:21 حول وقوع جريمة عنف في المدينة.

وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية من المسعفين والمضمدين وصلت إلى المكان، وقدّمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين وُصفت جراحهم بالطفيفة والمتوسطة والخطيرة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة".

ووفقا للشرطة: "قبل وقت قصير، ورد بلاغ حول حادثة إطلاق نار في مدينة الرملة، أسفرت، بحسب الجهات الطبية، عن إصابة امرأتين بجراح طفيفة وخطيرة".

وأضافت أنه باشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وملاحقة للمشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.