لم أدنس ماء النهر.....خطاب الموتى في المؤتمر الثامن لحركة فتح بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) ليس الموتى غائبين كما نظن، بل هم شهودٌ صامتون يقفون خلفنا، يضعون أيديهم على أكتافنا كلما انحرفت اللغة عن معناها، أو انزلقت السياسة إلى نسيان دمها الأول.

في مؤتمر حركة فتح الثامن، يُفترض أنه يُستدعَى التاريخ ليصوغ المستقبل، لا بدّ أن يُفتَح بابٌ آخر، بابٌ لا يدخل منه الأحياء، بل تصعد منه الأرواح التي لم تُكمل حديثها حتى الآن.

الشهداء موجودون، وإن لم يكن لهم أسماء في عضوية المؤتمر، يراقبوننا وينظرون في أعيننا، وينتظرون ماذا سنفعل من أجلهم بعد أن يُسدَلَ الستار، وتمر جنازة الأحياء من أمام المقبرة؟

أمّا الرازحون في السجون فيتساءلون: إنْ كانت الحرية عنوانا لهذا المؤتمر، أمْ ترتيبات خارج الجدران، كل كلمة تقال عنهم إمّا أن ترفع القيود، أو تُضيف قيدا جديدا لا يُرى.

نعقد مؤتمرنا الثامن في ذكرى النكبة، نحن الناجون من الإبادة حتى هذه اللحظة، نجلس على الأنقاض، لا على الكراسي، النيران تشتعل على مقربة منا، في قرية المغيّر، وترمسعيا، ومَسافر يطا، والأغوار، هدم وسلب وهمجية ومساس بالكرامة، تهجير واستيطان وعربدات في القدس الشريف، تجريف المخيمات ومفاتيح حق العودة، إبادة متدحرجة في الضفة المحتلة، عُمالنا الفقراء يَعبُرون في حاويات إلى أعمالهم، أولادنا وبناتنا يُعتقلون كل ليلة، هذا المؤتمر مُحاط بالدبابات والرعب والأسلاك الشائكة، إنّه ينعقد وسط الحرب المستمرة على حقوقنا العادلة، ماذا سيفعل مؤتمر ينعقد في ظروف غير طبيعية، إنْ لم يكن أعضاؤه مستعدين للتضحية والمقاومة؟

يفترض أنه ليس سهلا أن تكون عضوا في مؤتمر حركة تحرر وطني، أو أن تترشح إلى مواقعها القيادية، إن لم تكن ابن الشارع والطين، لا ابن المكتب والشكليات الفارغة، تبحث عن الاسم لا المسمّى، وتختفي من الساحة عندما يناديك الموتى من كل زقاق وحارة وقرية ومخيم.

ويفترض أن نعيد تعريف المرحلة، هذا مؤتمر ليس للتشخيص والفُرجَة، أن يكون أعضاؤه مستعدين لمعركة حق تقرير المصير، أو السقوط في الهاوية، أن يكون لهم رؤية، وأقدام تسير على الأرض، لا نراهم فقط من خلف النوافذ المعتمة.

هذا مؤتمر لأكبر حركة نضالية في التاريخ المعاصر، يعقد على أرض محتلة، في أجواء الوجع والموت اليومي، وتفشي خطاب الإبادة والعنصرية، ليس مهرجانا ولا سباقا، يحتاج إلى أشخاص مختلفين، لهم رائحة خبز الطابون، ورائحة البارود في البندقية، يتحدثون عن الحرية الشاملة، لا نصفَ، ولا ربع حرية، عن كرامة شعب لا يعرف المساومة، انت عضو يعني امامك مهمة فدائية.

فكيف لو وقف شهداء فلسطين وأسرى سجونها، من قَضَوا، ومن ينتظرون في المؤبدات وجحيم الإبادة، ومن لا زالوا محتجزين في مقابر الأرقام، والثلاجات الباردة، أمام مَنصّة مؤتمرٍ سياسي يأتي في مرحلة تاريخية هامة، ورفعوا قلوبهم ليُعاد وزنها؟ هل ستبقى خفيفة بما يكفي لتحمل اسم الحرية، أمْ أثقلتها الحسابات، والانقسامات، والتعب؟

لاول مرة في تاريخ حركة كفاحية ينشر بعض الاعضاء المرشحون دعايات انتخابية شخصية، وكأنهم في انتخابات بلدية، هذا تسطيح للوحدة الداخلية وتفخيم للذات الفردية، على حساب الوحدة الجمعية.

الموتى هنا لا يطلبون تمجيدًا، ولا إعادة كتابة أسمائهم في خطابات رسمية، إنهم يطلبون فقط أَلّا يُستخدَمُوا كزينةٍ لُغويّة، ولا كشواهد حجرية تُرَصُّ على هامش النّصّ، هم يريدون أن يكونوا معيارًا، لا ذكرى، أن يكونوا سؤالًا دائمًا: لماذا بدأنا؟ وإلى أين وصلنا؟

قد يقول شهيدٌ من زمن البدايات:

"لم نحمل أسماءنا لنخلد، بل حملنا فكرة أنّ الإنسان يستحق أن يعيش بكرامة وحرية، فهل ما زالت الفكرة حيّة فيكم، أم صارت مجرد شعار يُرفع عند الحاجة؟".

وقد يهمس أسيرٌ مات جوعًا أو مرضًا:

"تعلّمتُ في الزنزانة أنّ الجسد يمكن أن يُهزم، لكن المعنى لا يُقهر، فهل حفظتم المعنى، أم تركتموه يضيع بين تفاصيل السلطة واليوميّ والعابر؟".

هذا الخطاب ليس استحضارًا للعاطفة، بقدر ما هو استدعاءٌ للمساءلة، فالميت في أطيافه العميقة أكثر صدقًا من الحيّ؛ لأنّه لم يعد بحاجة إلى تبرير، ولا يخشى الخسارة، إنّه يرى الأشياء كما هي، بلا أقنعة.

في مؤتمر فتح الثامن، إذا أُريدَ له أن يكون لحظة تاريخية حقيقية، فعليه أن يصغي إلى هذا "الخطاب الخفي". أن يعترف أن الشرعية لا تُمنَح فقط من صناديق أو لوائح، بل من ذاكرةٍ حيةٍ لم تمت، ذاكرة المخيم، والزنزانة، والحجر وصرخات الموت في غزة، وفي الضفة المحتلة.

إنّ الموتى لا يَطلبون المستحيل، بل يُطالِبون بما هو أبسط وأصعب في آنٍ واحد:

أن يبقى الإنسان في مركز القضية، لا أن يتحول إلى وسيلة، أو هامش، وأن يفكر كثيرا قبل أن يكون عضوا في حركة ولدت من خندق وخيمة.

أنْ يعرف تماما أنّ الحرية تبقى غاية وقيمة، لا أداة تفاوض تحت سقف شروط المستوطنة.

أن يبقى النضال فِعلًا أخلاقيًّا قبل أن يكون برنامجًا سياسيًّا، وأن نكسر الدائرة، نُعيد تعريف أنفسنا، قبل أن نُعلّق على حبل مشنقة.

في هذا المؤتمر نقف فوق ركام بيوتنا، وقد جئنا من المعازل، بعد أن فتحوا لنا البوابات عدة ساعات، لا لننتخب أفرادا، بل لنصنع مفتاحًا آخرَ لحياتنا التي تسحقها الصواريخ والمجنزرات.

الموتى الشهداء، والأسرى المعذّبون يريدون مَن يشبههم، ويطلّ على قبورهم وزنزاناتهم، ويسأل قبل أن يختار: ماذا فعلنا للموتى ونحن أحياء؟

لكنّ وصايا الموتى في فلسطين ليست كلمات مكتوبة، بل هي حياةٌ مقطوعة في منتصفها، تنتظر من يُكمل الجملة.

على كل عضو في المؤتمر أن يقسمَ أمام الله والناس قبل أن يصعد قائلا:

أعطيت الحق لفاعله، وأعطيت الظلم لمن جاء يحمله.

لم أظلم إنسانا، لم أرتكب حماقة في مكان الحق.

لم أنظر إلى عَورة، لم آتِ باسمي قبل اسم الله.

لم أُغضبِ الرّبَّ، لم أسرقْ ميراث اليتيم، لم أَشِ بعاملٍ عند رئيسه.

لم أتسبّب في تعاسة، لم أترك جائعا، لم أتسبب في دموع.

لم أقتل، لم أُحرّض على القتل، لم أُعذّب أحدا، لم أُلوّث ماء النهر.

لم أُفسِد، لم أكن أصمَّ على الحق، لم أمارس القبح، لم يكن همي زيادة ثروتي أكثر ممّا أستحق.

أرضيتُ الله بما أراد، أعطيت الخبز للجوعى، والماء للعطشى، واللباس للعُراة.

قاتلت من أجل شعبي، ومِتُّ من أجل شعبي، لم أبعْ أرضا لعدوّ، لم أساوم على حبة تراب، ولقمة أسير، لم أنتزع لَبَنًا مِن فمِ رضيع.

مصلحة وطني هي الهدف وليست مكاسب عشائرية أو عائلية.

لم أنشر الخوف، لم أكن سريع الغضب، لم أرتكب ظلما، لم أسرق، لم أنهب، لم أكن جشعا، لم أغشَّ في الميزان.

اخترت الحرية طريقا لا شعارا.

لم أُطعْ حين كانت الطاعة خُنُوعا.

لم أسرق تعب الناس ولا أحلامهم.

حفظت الأمانة كما لو أنها روحي.

احترم المرأة لا كجسد بل كزهرة لا تموت في الخراب.

جعلت من الأسير بوصلتي الاخلاقية، ومن الشهيد عنوانا لحياة مستمرة.

لم اسمح بصهر الذاكرة وشطب حيفا وعكا والناصرة والقدس من المناهج التعليمية.

اعترف بضعفي عندما اضعف، ولا اغلق الباب على من هم أكثر مني وعيا وقوة.

لا اكره اخي واقول اكله الذئب في البرية.

آمنتُ أنّ التنظيم فعلُ تحرّرٍ لا امتيازٌ شخصيٌّ.

لم أَخُنِ الفكرة، لم أُساومْ على الحرية، ولم أصمت حين كان يجب أن أتكلم.

آمنت أن الديمقراطية محبة وتعددية.

وجهي وظهري طاهران، وجوفي حقل للعدل، لا يوجد عضو من أعضائي خالٍ من الصّدق