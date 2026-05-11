وكالة: إيران تعدم رجلا أدين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية

2026-05-11 02:33:06
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران /PNN- قالت وكالة ميزان ‌للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران الاثنين إن طهران أعدمت رجلا أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى عرفان شكورزاده، مضيفة أنه كان يعمل في منظمة علمية معنية بأنشطة الأقمار الصناعية، وأنه قدم معلومات علمية سرية لأجهزة ‌مخابرات أجنبية.

وقالت جمعية حقوق ‌الإنسان الإيرانية إن شكورزاده يبلغ من العمر 29 ‌عاما وخريج في هندسة الطيران والفضاء، مضيفة أنه اعتُقل في 2025 وأُجبر على الإدلاء باعترافه

