وكالة: إيران تعدم رجلا أدين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية

وكالة: إيران تعدم رجلا أدين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية
وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى عرفان شكورزاده، مضيفة أنه كان يعمل في منظمة علمية معنية بأنشطة الأقمار الصناعية، وأنه قدم معلومات علمية سرية لأجهزة مخابرات أجنبية.
وقالت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية إن شكورزاده يبلغ من العمر 29 عاما وخريج في هندسة الطيران والفضاء، مضيفة أنه اعتُقل في 2025 وأُجبر على الإدلاء باعترافه
