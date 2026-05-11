“حزب الله” يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان

“حزب الله” يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان
وقال“حزب الله” في بيان إنه“دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 الاثنين قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة”.
وفي بيان ثان، قال الحزب:“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 الاثنين قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية للمرة الثانية وحققوا إصابة مؤكدة ما استدعى حضور قوات العدو لإخلاء الإصابات”.
وأعلن الحزب في بيان ثالث أن“مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 06:30 الاثنين قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية للمرة الثالثة، تدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف”.
