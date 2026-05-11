“حزب الله” يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان

2026-05-11 02:33:06
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن“حزب الله” في ثلاثة بيانات منفصلة، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان، كما استهدفوا قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في البلدة،“ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار”.

وقال“حزب الله” في بيان إنه“دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 الاثنين قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة”.

وفي بيان ثان، قال الحزب:“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 الاثنين قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية للمرة الثانية وحققوا إصابة مؤكدة ما استدعى حضور قوات العدو لإخلاء الإصابات”.

وأعلن الحزب في بيان ثالث أن“مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 06:30 الاثنين قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية للمرة الثالثة، تدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف”.

