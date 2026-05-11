نسر بلا أجنحة.. F-15N الطائرة التي خسرت المعركة قبل بدايتها

كشفت وثائق وتحليلات تاريخية متخصصة في شؤون الطيران العسكري عن الأسباب التي دفعت البحرية الأمريكية إلى عدم اعتماد مقاتلة F-15 Eagle للعمل على متن حاملات الطائرات، رغم نجاحها الكبير في سلاح الجو الأمريكي، واستمرارها في الخدمة حتى اليوم ضمن خطط تمتد إلى أربعينات هذا القرن.

وبحسب المعلومات، فإن فكرة تطوير نسخة بحرية من المقاتلة حملت اسم F-15N Sea Eagle لم تكن مجرد تصور نظري، بل كانت مشروعا جادا قيد الدراسة في أوائل سبعينات القرن الماضي، عندما عرضت شركة McDonnell Douglas تصميم طائرة قادرة على العمل من حاملات الطائرات كبديل محتمل لمقاتلة F-4 Phantom التي كانت البحرية الأمريكية تتجه إلى إخراجها من الخدمة.

ورغم أن المشروع أظهر مؤشرات واعدة في بدايته، حيث تمتعت الـF-15 بقدرات أداء عالية ونسبة دفع إلى وزن مميزة جعلتها تبدو أكثر رشاقة من مقاتلة F-14 Tomcat، التي اختارتها البحرية لاحقا، فإن المقارنة المالية أظهرت أيضا تفوقا للـF-15، إذ قُدّر سعرها بنحو 28 مليون دولار (وفق قيمة عام 1998)، أي أقل بحوالي 10 ملايين دولار من تكلفة الـF-14 التي أنتجتها شركة Grumman.

إلا أن التحول إلى نسخة بحرية واجه عقبات هندسية كبيرة، فعمليات الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات تفرض إجهادا عاليا على هيكل الطائرة، ما استدعى إدخال تعديلات جوهرية على التصميم، شملت تدعيم عجلات الهبوط، وإضافة خطاف التوقيف، وتجهيز أجنحة قابلة للطي، وقد أدت هذه التعديلات مجتمعة إلى زيادة وزن الطائرة بنحو 3,000 رطل، وهو ما أثر سلبا على أدائها العام.

وتشير التحليلات إلى أن أحد أبرز التحديات كان مرتبطا بمتطلبات التسليح البحرية، حيث سعت البحرية إلى تزويد الطائرة بقدرة إطلاق صاروخ AIM-54 Phoenix بعيد المدى، المصمم لاعتراض القاذفات السوفييتية والصواريخ المضادة للسفن، لكن دمج هذا النظام كان سيضيف قرابة 10,000 رطل إضافية إلى وزن النسخة الأساسية من F-15A، ما كان سيؤدي إلى تراجع كبير في كفاءتها التشغيلية على حاملات الطائرات.

وبحسب التقييمات الفنية، فإن هذا الارتفاع في الوزن كان سيحوّل الطائرة إلى منصة أقل كفاءة من حيث السرعة والرشاقة، ما أضعف جدوى المشروع مقارنة بمنافسه المباشر F-14 Tomcat.

كما لعبت الاعتبارات التشغيلية والاستراتيجية دورا حاسما في إيقاف المشروع، إذ رأت البحرية الأمريكية أن متطلباتها القتالية في مواجهة التهديدات السوفييتية البحرية تختلف جذريا عن متطلبات سلاح الجو، ما تطلب تصميما متخصصا بدلا من تكييف منصة برية موجودة.

وفي نهاية المطاف، تم إلغاء مشروع F-15N Sea Eagle، ليُعاد توجيه الجهود إلى تطوير جيل جديد من المقاتلات البحرية، وهو ما أثمر لاحقا عن ظهور مقاتلة F/A-18 Super Hornet التي أصبحت لاحقا إحدى الركائز الأساسية للطيران البحري الأمريكي، والتي تنتجها شركة Boeing.

ورغم أن المشروع لم يُكتب له النجاح، إلا أن الدراسات المرتبطة به ساهمت في إعادة صياغة توجهات تطوير الطيران البحري الأمريكي، وتركت أثرا مباشرا على فلسفة تصميم المقاتلات متعددة المهام التي دخلت الخدمة لاحقا.

وبذلك، تبقى قصة "النسر البحري" واحدة من أبرز المشاريع العسكرية التي لم تغادر مرحلة الدراسة، لكنها أسهمت في تشكيل مستقبل الطيران البحري الأمريكي بشكل غير مباشر.