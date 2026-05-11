حرب الفقراء ضد الأغنياء.. سلاح رخيص يهزم أقوى جيوش العالم

MENAFN - Al-Bayan) ">في ظل التحولات المتسارعة في ميادين القتال المعاصرة، يشهد العالم العسكري موجة جديدة من التغيرات توصف بأنها انتقال نحو ما يُعرف بـ"الحروب منخفضة التكلفة"، حيث باتت الأنظمة غير المأهولة والتكنولوجيا الرخيصة تتحدى فعالية الأسلحة التقليدية الباهظة والمعقدة.

ووفقا لتقرير تحليلي حديث نشره موقع interestingengineering، فإن انتشار الطائرات المسيّرة والذخائر منخفضة التكلفة يعيد تشكيل مفهوم الاقتصاد العسكري، ويفرض على الجيوش إعادة التفكير في كيفية إدارة مواردها الدفاعية.

تحول في طبيعة الحرب: من "الدقة الباهظة" إلى "الإغراق العددي"

يؤكد التقرير أن الحروب لم تتغير من حيث الدمار الذي تخلّفه، لكنها شهدت عبر التاريخ "قفزات تكنولوجية" غيّرت شكل الصراع جذريا، مثل ظهور الأسلحة الفولاذية، والطائرات، والأسلحة النووية.

أما اليوم، فيبرز تحول جديد يعتمد على أنظمة أبسط وأرخص مثل الطائرات المسيّرة (الدرونز) والذخائر الجوالة الهجينة، والتي يتم إنتاجها باستخدام مكونات تجارية وتقنيات مزدوجة الاستخدام، ما أدى إلى خفض كبير في تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة على التصنيع الكمي.

ويشير التقرير إلى أن هذه الأنظمة تُستخدم بشكل متزايد حيث تُوظف لإغراق الدفاعات الجوية وإرهاق الأنظمة المتقدمة عبر ما يُعرف بأسلوب "التشبع".

حرب اقتصادية بامتياز

يبرز التقرير أن أحد أهم التحولات يتمثل في تغير المعادلة الاقتصادية للحرب، إذ يمكن لطائرات مسيّرة لا تتجاوز كلفتها عشرات الآلاف من الدولارات أن تستدعي ردا بصواريخ اعتراضية تصل تكلفتها إلى ملايين الدولارات.

ويضرب التقرير مثالا على ذلك باستخدام طائرات هجومية منخفضة التكلفة ضمن أسراب، ما يجبر الدفاعات على التعامل مع كل هدف على أنه تهديد حقيقي، وبالتالي استهلاك ذخائر باهظة الثمن بشكل غير فعال.

ويصف التقرير هذا النمط بأنه "حرب اقتصادية صرفة"، حيث لا يعتمد النصر فقط على القوة النارية، بل على القدرة على استنزاف الخصم ماليا ولوجستيا.

صعود الحرب غير المتكافئة

في سياق آخر، يشير التحليل إلى أن هذه التقنيات أسهمت في خفض حاجز الدخول إلى ساحة المعركة، ما أتاح لقوات أصغر حجما تنفيذ عمليات معقدة دون الحاجة إلى جيوش تقليدية كبيرة أو سلاح جوي متقدم.

وفي أوكرانيا تحديدا، تم تحويل الطائرات المسيّرة التجارية إلى ذخائر هجومية تعمل بنظام الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، بالإضافة إلى استخدامها في الاستطلاع وتحديد الأهداف.

ويؤكد التقرير أن هذا النمط من "الحرب غير المتكافئة" يمنح الأطراف الأصغر قدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وتعطيل الإمدادات والاستخبارات، مع سرعة عالية في التعديل والتطوير مقارنة بأنظمة التسلح التقليدية التي تتسم بالبطء البيروقراطي.

نهاية دور بعض الأساليب التقليدية

من النتائج المباشرة لهذا التطور، تراجع بعض الأدوار التقليدية في ساحة المعركة، مثل دور القناصة، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة المزودة بكاميرات حرارية قادرة على كشف مواقعهم بسهولة واستهدافهم أو توجيه نيران المدفعية نحوهم.

ويشير التقرير إلى أن حتى أفضل أساليب التمويه لم تعد كافية أمام قدرات الاستطلاع الجوي الحديثة منخفضة التكلفة.

استجابة الجيوش الكبرى: نحو "التكيف بدل الإزاحة"

رغم هذا التحول، يؤكد التقرير أن الجيوش الكبرى لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت بالفعل في دمج هذه التكنولوجيا ضمن عقائدها العسكرية.

فقد بدأت بعض الجيوش، وعلى رأسها الجيش الأمريكي، في التحول من مفهوم "الأنظمة الفاخرة عالية التكلفة" إلى "الأنظمة الرخيصة القابلة للاستهلاك بكميات كبيرة".

ومن أبرز الأمثلة نظام "LASSO" المعروف باسم "Hellhound S3"، وهو طائرة مسيّرة خفيفة الوزن مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، يمكن تعديلها وإصلاحها ميدانيا.

كما يجري العمل على تطوير أنظمة أخرى مثل أسلحة الطاقة الموجهة (الليزر والموجات الدقيقة)، والتي رغم تكلفتها العالية في التطوير، فإن تكلفة تشغيلها منخفضة جدا، حيث تصل تكلفة "الطلقة" إلى بضعة سنتات فقط.

تقنيات قديمة تعود إلى الواجهة

يشير التقرير كذلك إلى عودة بعض الأنظمة التقليدية للواجهة بعد تحديثها، مثل المدافع المضادة للطائرات من طراز "بوفورز L/70" ونظام "شيلكا" ZSU-23-4، والتي تم تزويدها بأنظمة استشعار ورادار حديثة لمواجهة أسراب الدرونز.

كما تلعب طائرات مثل A-10 Thunderbolt II ومروحيات AH-64 Apache دورا متزايدا في التصدي لهذه التهديدات باستخدام مزيج من المدفعية والصواريخ، مستفيدة من قدرتها على الاكتشاف المبكر للأهداف الصغيرة ذات البصمة الرادارية المنخفضة.

ميزان جديد للحرب

ويخلص التقرير إلى أن هذه التحولات لا تعني نهاية الأسلحة المتقدمة، بل بداية مرحلة جديدة من التوازن العسكري، حيث ستعمل الأنظمة "الفاخرة" جنبا إلى جنب مع الأنظمة الرخيصة والقابلة للاستهلاك.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن النصر في الحروب الحديثة لن يكون من نصيب الأكثر تطورا تكنولوجيا فحسب، بل للجهة القادرة على الابتكار بسرعة، والتكيف مع المتغيرات، والإنتاج على نطاق واسع وبكلفة منخفضة.