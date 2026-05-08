مشروع قرار بحريني أمريكي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

أعلنت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الخميس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في مضيق هرمز، نيابة عن الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الخميس، عن الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، قوله إن مشروع القرار "يحظى بدعم من الإمارات والكويت وقطر والسعودية".

وأضاف الرويعي، في تصريحات للصحفيين، خارج قاعة مجلس الأمن، أن "مضيق هرمز مهم ليس فقط لاستقرار ورخاء منطقة الخليج ولكن للاقتصاد العالمي بأسره".

وتابع أن "التطورات الأخيرة تشدد على أهمية إبقاء هذا الممر الاستراتيجي آمنا ومفتوحا بالكامل، والحاجة إلى القيام بعمل جماعي".

وأشار سفير البحرين، إلى أنه "بالبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2817، يدعو مشروع القرار الجديد إيران إلى أن توقف فورا جميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة، ويتناول أيضا زرع الألغام وفرض الرسوم غير القانونية في المضيق".

وقرار مجلس الأمن رقم 2817 صدر في مارس الماضي، وأدان هجمات إيران على عدد من دول المنطقة وطالب بوقفها على الفور، وقد اُعتمد القرار بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأشار الرويعي، إلى أن "مشروع القرار الجديد يتناول أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، ويسترشد بمبدأ حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

وأعرب عن تطلعه إلى "العمل بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على نص مشروع القرار، وبناء أوسع دعم ممكن".

مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

ينص مشروع القرار على أن تلتزم إيران فوراً بما يلي:

وقف جميع الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وسفن الشحن

الكشف عن الألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وإزالتها، والتعاون في الجهود ذات الصلة

وقف فرض الرسوم غير القانونية على حركة الملاحة في المضيق

المشاركة في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء ممر إنساني في المضيق وتيسيرها

ويؤكد مشروع القرار على أهمية صون القانون الدولي، وحماية حقوق وحرية الملاحة، وضمان حركة التجارة العالمية، والحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي.