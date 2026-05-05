الدبلوماسية الكويتية نهج متكامل يجمع بين التحرك القانوني والسياسي لصون استقرار الدولة والمنطقة

تواصل الكويت عبر حراك دبلوماسي شامل تقوده وزارة الخارجية تعزيز ركائز الأمن الوطني وحشد الدعمين الإقليمي والدولي إزاء الأزمة الراهنة في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت سيادة البلاد ومنشآتها الحيوية منذ أواخر فبراير الماضي في تأكيد على نهج دبلوماسي متكامل يجمع بين التحرك القانوني والسياسي لصون استقرار الدولة والمنطقة.

في السياق كثفت الكويت تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة منذ 28 فبراير الماضي حيث اضطلع الوفد الدائم بمهمة ترسيخ الموقف القانوني والسيادي للبلاد من خلال إيداع مراسلات رسمية متطابقة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن تضمنت توثيقا فنيا وقانونيا للاعتداءات المسلحة التي طالت الأراضي الكويتية والمجال الجوي الوطني باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مرافق حيوية ومنشآت مدنية.

كما استندت هذه المراسلات إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 51 المتعلقة بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس مع التأكيد على أن تلك الهجمات تمثل خرقا لمبدأ حظر استخدام القوة وانتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في ضوء تعرض مقار بعثات معتمدة للاستهداف.

وفي مسار متصل عززت دولة الكويت حضورها في جلسات مجلس الأمن حيث أكدت مداخلاتها أن المساس بأمنها لا يقتصر على كونه شأنا وطنيا بل يمتد ليشكل تهديدا لمنظومة الأمن الإقليمي والدولي.

كما دعت إلى تحرك دولي أكثر فاعلية يتجاوز بيانات الإدانة نحو إجراءات رادعة تجاه الجهات التي تنتهج التصعيد وتقوض السلم مشددة على أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه الإضرار بأمن الملاحة الدولية واستقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وتوازيا مع هذا المسار القانوني استهل وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر تحركا دبلوماسيا واسعا منذ 28 فبراير الماضي شمل جولات خارجية إلى عدد من العواصم الخليجية والعربية من بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والمنامة ومسقط إضافة إلى القاهرة وعمان نقل خلالها رسائل القيادة السياسية الداعية إلى تعزيز وحدة الصف والتنسيق المشترك لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري.

وفي مطلع مارس الماضي شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد في بيانه الختامي رفض المساس بأمن دولة الكويت التي وجهت في الرابع من مارس رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية أكدت فيهما حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشهد منتصف شهر مارس الماضي تسارعا في وتيرة التحركات حيث شاركت الكويت في الاجتماع الوزاري التشاوري الموسع في الرياض بتاريخ 18 ذلك الشهر لتعزيز التنسيق الإقليمي.

تلا ذلك في 30 مارس ترؤس وزير الخارجية وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري المشترك الذي ضم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وروسيا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين بالتزامن مع استقبال مبعوث الحكومة الصينية الخاص تشاي جيون لبحث جهود خفض التوتر وضمان استقرار الممرات المائية.

ومع مطلع شهر أبريل الماضي كثفت وزارة الخارجية اتصالاتها الدولية حيث أجرى وزير الخارجية في الثاني من أبريل مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تناولت سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي ثلاث مرات منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم في 28 فبراير الماضي وتم تسليمه مذكرات احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دولة الكويت بما يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

وخلال ذلك جدد نائب وزير الخارجية بالوكالة حينها عزيز الديحاني إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العدوان مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومجالها الجوي في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة فضلا عن تعارضه مع مبادئ حسن الجوار وما يشكله من تصعيد خطير يقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات مع تحمل إيران المسؤولية الكاملة تبعات هذا العدوان إضافة إلى حق دولة الكويت القاطع والكامل والأصيل في تمسكها بالدفاع عن نفسها استنادا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.وأيضا استدعت وزارة الخارجية في تلك الفترة القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول مرتين وتسليمه مذكرتي احتجاج رسمية إثر تهديدات واعتداءات قامت بها فصائل إرهابية واستهدفت أمن واستقرار البلاد وأيضا على خلفية اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة.

وشددت الوزارة خلال ذلك على ضرورة تحمل الحكومة العراقية مسؤولياتها في ضبط تلك الفصائل وحماية الحدود المشتركة وفق المواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار وأن هذه الاعتداءات تعتبر اعتداء على سيادة الكويت وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما شددت (الخارجية) على رفض الكويت لهذه الأعمال مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين عنها وجددت تأكيد حقها في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.وشهدت الفترة ذاتها تكثيفا في وتيرة التنسيق الدولي من خلال استقبال عدد من المسؤولين الدوليين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب إجراء اتصالات موسعة مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأوروبية والأفريقية.

كما استقبلت الكويت وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي الذي أكد خلال زيارته وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وواصل الوزير جهوده بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان في 26 أبريل حيث التقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وبحث معه تطورات الأوضاع الإقليمية كما عقد مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تناولت سبل حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي.ويوم أمس الاثنين التقى وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث قام بتسليم رسالة خطية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الرئيس التركي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

كما التقى وزير الخارجية أمس خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان حيث استعرضا العلاقات الثنائية الوثيقة وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة حيالها وأكدا أهمية أن تفضي هذه الجهود إلى تسوية شاملة ومستدامة على نحو يعزز الأمن والاستقرار.

وأكدت الكويت في مختلف المحافل الدولية أن أمنها يمثل أولوية قصوى وأنها ماضية في تحركها الدبلوماسي المتكامل لحماية سيادتها الوطنية وصون استقرارها واستقرار المنطقة مشيرة إلى ما أكده وزير الخارجية خلال كلمته في اجتماع جامعة الدول العربية من أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الكويتية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.