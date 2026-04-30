"بروج" تحقق صافي أرباح 573 مليون درهم خلال الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة ((بروج بي إل سي))، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2026، حيث حققت إيرادات بقيمة 4.41 مليارات درهم ((1.2 مليار دولار))، وأرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.26 مليار درهم ((343 مليون دولار))، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم ((156 مليون دولار))، وذلك رغم التطورات الإقليمية الحالية والتحديات اللوجستية.

وجاءت نتائج ((بروج)) مدعومة بأداء تشغيلي قوي، حيث أنتجت الشركة 1.21 مليون طن، ما يعادل 98 % من الطاقة الإنتاجية الاسمية. وعلى الرغم من التطورات التي أثّرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، قامت ((بروج)) بتوجيه 61 % من إنتاج شهر مارس بنجاح عبر مسارات لوجستية بديلة.

كما شهدت الأسعار نمواً قوياً بنسبة 62 % خلال شهر مارس، مدفوعة بنقص عالمي في إمدادات منتجات البولي أوليفين، واستمر هذا الارتفاع خلال شهر أبريل، ما يدعم التوقعات الإيجابية لأداء الشركة للعام بأكمله.

وأكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ((بروج بي إل سي)) أن ((بروج)) حققت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بكفاءة الأداء، والتميّز التشغيلي، والانضباط المستمر في إدارة التكاليف، كما أثبتت خطط استمرارية الأعمال لدينا فاعليتها وكفاءتها، مشيراً إلى أنه مع ظهور مؤشرات إيجابية على تعافي الأسعار عالمياً وتحسن ظروف السوق، تتميز ((بروج)) بمكانة فريدة لتحويل الفرص إلى نمو في الأرباح، وضمان استمرارية الإمدادات للعملاء، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

وخلال الربع الأول، سجلت ((بروج بي إل سي)) حجم إنتاج بلغ 1.21 مليون طن، مع معدل تشغيل وصل إلى 98 % من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، مما يؤكد صلابة العمليات التشغيلية للشركة، فيما تم تخزين الفائض من الإنتاج تمهيداً لتوزيعه خلال الأشهر القادمة، بالاعتماد على إدارة فعالة للمخزون وحلول لوجستية بديلة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للعاملين وحماية الأصول.

ويجسد أداء ((بروج بي إل سي)) خلال الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالها وصلابة منصتها التجارية واللوجستية، مدعوماً بتخطيط فعال لاستمرارية الأعمال وتنسيق وثيق مع الشركاء والجهات المعنية والسلطات المحلية.

ووافق مساهمو ((بروج بي إل سي)) على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.85 مليارات درهم (1.32 مليار دولار) عن السنة المالية 2025 ((16.2 فلساً للسهم))، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في 7 أبريل 2026.

ويبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النهائية لعام 2025 التي وافق عليها المساهمون، 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار)، ((8.1 فلوس للسهم))، وسيتم دفعها في أو حوالي 5 مايو 2026 أو قريباً من هذا التاريخ، للمساهمين المسجلين حتى يوم 17 أبريل 2026.

كما حققت ((بروج بي إل سي)) قيمة مضافة بلغت 525 مليون درهم ((143 مليون دولار)) خلال الربع الأول من 2026، من خلال برنامجها للتحول الرقمي والتكنولوجيا المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إحراز تقدم في مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودع الرقمي، حيث قامت الشركة بتصنيع قطع غيار أساسية عند الطلب، مما أسهم في تقليص أوقات التسليم وخفض تكاليف التخزين.