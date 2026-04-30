رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

MENAFN - Al-Bayan) "> استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق.

وبحث سموه مع معالي نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.