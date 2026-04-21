الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر أي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار الإمارات

الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر أي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار الإمارات
وأشاد معاليه، باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة.
وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.
كما جدد معاليه، رفض مجلس التعاون لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.
