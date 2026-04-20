تراجع الذهب والفضة مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ​الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية ‌ن بشأن ​محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثارت مجددا المخاوف من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4762.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو اثنين بالمئة إلى 4781.90 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر ‌بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار النفط وشهدت أسواق الأسهم أداء متأرجحا، إذ أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى تقليص ‌حركة الشحن من وإلى الخليج إلى الحد الأدنى، ‌على الرغم من أن المتعاملين كانوا يعلقون آمالا على التوصل ‌إلى حل.

واحتجزت الولايات المتحدة ‌سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأعلنت طهران أنها سترد ​على ذلك، مما يزيد ‌من احتمال ​ألا يستمر وقف إطلاق النار ⁠بين البلدين حتى لمدة اليومين المتبقيين فيه.

وقالت إيران إنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل ​في أن ⁠تبدأ غدا الثلاثاء ⁠قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إنه في حين أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ⁠مع إيران ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم على المدى القريب، فإن إنهاء الصراع بسرعة سيبقي الباب مفتوحا لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن ناحية أخرى، ظل الطلب على الذهب خلال أحد المهرجانات الرئيسية للشراء في ‌الهند ضعيفا أمس الأحد، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إلى تراجع ​مشتريات المجوهرات، مما بدد أثر الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 79.42 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2086 دولارا وهبط البلاديوم ​0.8 بالمئة إلى ‌1547.10 دولارا.