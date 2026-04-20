بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت

2026-04-20 12:03:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات نشرتها شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري -اليوم الاثنين- أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت الماضي، في أعلى وتيرة عبور منذ الأول من مارس/آذار.
وضمت السفن 5 شحنات قادمة من إيران، تنوعت بين المنتجات النفطية والمعادن، من بينها 3 ناقلات لغاز البترول المسال، توجهت إحداها إلى الصين وأخرى إلى الهند.

MENAFN20042026000208011052ID1111002998

