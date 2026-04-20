بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت

بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات نشرتها شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري -اليوم الاثنين- أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت الماضي، في أعلى وتيرة عبور منذ الأول من مارس/آذار.
وضمت السفن 5 شحنات قادمة من إيران، تنوعت بين المنتجات النفطية والمعادن، من بينها 3 ناقلات لغاز البترول المسال، توجهت إحداها إلى الصين وأخرى إلى الهند.
