تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

2026-04-20 12:03:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ الاثنين، انخفاض قليل في درجات الحرارة؛ ويكون الطقس مائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال مملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

