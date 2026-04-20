أسعار النفط تقفز 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا

أسعار النفط تقفز 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط بنحو 7% بعد أن هوت بأكثر من 9% الجمعة، وذلك مع إغلاق مضيق هرمز مجددا بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بمهاجمة سفن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.56 دولار للبرميل، أو 7.26%، لتصل إلى 96.94 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2204 بتوقيت غرينتش الأحد، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.92 دولارا للبرميل، مرتفعا 6.07 دولار أو 7.24%.
