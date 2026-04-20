أسعار النفط تقفز 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا

2026-04-20 12:03:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط بنحو 7% بعد أن هوت بأكثر من 9% الجمعة، وذلك مع إغلاق مضيق هرمز مجددا بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بمهاجمة سفن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.56 دولار للبرميل، أو 7.26%، لتصل إلى 96.94 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2204 بتوقيت غرينتش الأحد، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.92 دولارا للبرميل، مرتفعا 6.07 دولار أو 7.24%.

