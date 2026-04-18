أستراليا واليابان توقعان عقودا لصفقة سفن حربية بقيمة 7 مليارات دولار

أستراليا واليابان توقعان عقودا لصفقة سفن حربية بقيمة 7 مليارات دولار
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز في بيان إنه ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي وقعا مذكرة“تؤكد من جديد التزام الحكومتين المشترك بالتسليم الناجح” للسفن الحربية.
وتعزز الصفقة التي أبرمت في أغسطس/ آب مساعي اليابان للابتعاد عن السياسة السلمية التي اتبعتها بعد الحرب من أجل إقامة علاقات أمنية تتجاوز تحالفها مع الولايات المتحدة لمواجهة الصين.
وستزود شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة البحرية الملكية الأسترالية بثلاث فرقاطات متعددة المهام مطورة سيتم بناؤها في اليابان اعتبارا من عام 2029. وسيتم بناء ثماني فرقاطات أخرى في أستراليا.
ونشرت وزارة الدفاع اليابانية على إكس أن كويزومي ومارلز رحبا“بإبرام عقود الفرقاطات متعددة المهام، وأكدا على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية” خلال حفل التوقيع في ملبورن.
