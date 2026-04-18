أستراليا واليابان توقعان عقودا لصفقة سفن حربية بقيمة 7 مليارات دولار

MENAFN - Palestine News Network ) سيدني /PNN- وقعت أستراليا واليابان السبت عقودا تطلق صفقة تاريخية بقيمة ‌10 مليارات دولار أسترالي (سبعة مليارات دولار أمريكي) لتزويد أستراليا بسفن حربية، وهي أكبر صفقة عسكرية لطوكيو منذ رفع حظر تصدير الأسلحة في عام 2014.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز في بيان إنه ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي وقعا مذكرة“تؤكد من جديد التزام الحكومتين المشترك بالتسليم الناجح” للسفن الحربية.

وتعزز الصفقة التي أبرمت في أغسطس/ آب مساعي اليابان للابتعاد عن السياسة السلمية التي اتبعتها بعد الحرب من أجل إقامة علاقات أمنية تتجاوز تحالفها مع الولايات المتحدة لمواجهة ‌الصين.

وستزود شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة البحرية الملكية الأسترالية ‌بثلاث فرقاطات متعددة المهام مطورة سيتم بناؤها في اليابان اعتبارا من عام 2029. ‌وسيتم بناء ثماني فرقاطات أخرى في أستراليا.

ونشرت وزارة الدفاع اليابانية على إكس أن كويزومي ومارلز رحبا“بإبرام عقود الفرقاطات متعددة المهام، وأكدا على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية” خلال حفل التوقيع في ملبورن.