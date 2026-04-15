  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
10 دول تطالب بوقف فوري للقتال في لبنان

10 دول تطالب بوقف فوري للقتال في لبنان

2026-04-15 03:05:23
(MENAFN- Al-Bayan) ">دعت 10 دول، من بينها كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، إلى "وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان"، وذلك في بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني وأزمة النزوح.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب حمايتهم من تداعيات القتال، مرحبة بوقف إطلاق النار الأخير لمدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لكنها شددت على ضرورة أن "تصمت البنادق أيضا في لبنان".

كما دعت الدول العشر إلى احترام القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية الكرامة الإنسانية، والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والسماح بإيصال المساعدات.

وأدان البيان الأعمال التي أسفرت عن مقتل أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (اليونيفيل)، بجنوب لبنان أواخر مارس الماضي.

وقعت على البيان إضافة إلى كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، كل من أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون.

MENAFN15042026000110011019ID1110984488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث