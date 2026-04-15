10 دول تطالب بوقف فوري للقتال في لبنان

MENAFN - Al-Bayan) ">دعت 10 دول، من بينها كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، إلى "وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان"، وذلك في بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني وأزمة النزوح.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب حمايتهم من تداعيات القتال، مرحبة بوقف إطلاق النار الأخير لمدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لكنها شددت على ضرورة أن "تصمت البنادق أيضا في لبنان".

كما دعت الدول العشر إلى احترام القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية الكرامة الإنسانية، والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والسماح بإيصال المساعدات.

وأدان البيان الأعمال التي أسفرت عن مقتل أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (اليونيفيل)، بجنوب لبنان أواخر مارس الماضي.

وقعت على البيان إضافة إلى كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، كل من أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون.