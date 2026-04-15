إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

2026-04-15 03:05:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه عكا ونهاريا ومناطق بالجليل، مؤكدة أن الجيش اعترض عددًا منها.
وأضافت الإذاعة أن حزب الله أطلق 30 صاروخًا نحو بلدات الشمال منذ صباح اليوم، مما دفع عشرات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ.
من جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في 20 مستوطنة على الأقل في الجليل الغربي، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عكا لأول مرة منذ يومين.
وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مستوطنة دوفيف بالقطاع الأوسط من الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

