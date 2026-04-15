الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي أنه نجح في فرض حصار بحري على إيران، مما أدى إلى وقف حركة التجارة البحرية من وإلى البلاد.
وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من الثلاثاء: "يُجرى تنفيذ حصار كامل على الموانئ الإيرانية".
وأضاف أن القوات الأميركية حافظت على تفوقها البحري في الشرق الأوسط، وتمكنت خلال أقل من 36 ساعة من بدء الحصار من إيقاف التجارة المنقولة بحرًا مع إيران بشكل كامل.
وفي منشور منفصل، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن مدمرات بحرية مزودة بصواريخ موجهة شاركت في العملية.
وأكدت أن الحصار يُطبق بشكل غير تمييزي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بهدف منع إيران من تحصيل إيرادات من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.
سكاي نيوز
