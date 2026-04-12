استمرار خروقات التهدئة بغزة وسط قصف ونسف للمنازل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيرة وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ ساعات الفجر، سجلت عدة خروقات جديدة للهدنة في اليوم الـ185 على التوالي من دخولها حيز التنفيذ، حيث نسف الجيش الإسرائيلي تجمعات سكنية في شمال وجنوب القطاع، بينها منازل في شرقي خانيونس وأخرى شمالي غزة.

كما استهدفت الدبابات الإسرائيلية إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إضافة إلى مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، تتواصل معاناة السكان مع تشديد القيود على إدخال الإمدادات، وسط اتهامات لإسرائيل باتباع سياسة "هندسة التجويع" عبر التحكم في تدفق السلع وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 749 شهيدا، إلى جانب 2082 إصابة، فيما سُجلت 759 حالة انتشال، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,328 شهيدا و171,184 إصابة.