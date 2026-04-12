إعصار فايانو يصل إلى نيوزيلندا جالباً طقساً عاصفاً

MENAFN - Al-Bayan) ">وصل إعصار فايانو إلى نيوزيلندا اليوم الأحد مما أجبر المئات على الإخلاء وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وفيضانات في الطرق.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من شبه جزيرة ماكيتو في الجزيرة الشمالية للبلاد بعد ظهر الأحد.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد وضعت الجزيرة الشمالية بأكملها تحت مراقبة الطقس القاسي مع وجود تحذيرات من رياح قوية، وهبات مدمرة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة مما "يشكل مخاطر على الحياة" في بعض المناطق.

وقدر وزير إدارة الطوارئ مارك ميتشل أن حوالي 800 شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة الشمالية. وقال ميتشل إن الكهرباء انقطعت عن آلاف الأشخاص وأغلقت الطرق بسبب الفيضانات.

وقال ميتشل: "الخبر السار هو أنه فيما يتعلق بالمسار المتوقع للإعصار وعلى الرغم من أنه لا يزال ضمن مساره الأصلي، إلا أنه تحرك أكثر نحو الأطراف وإلى الشرق بشكل أكبر".

وأضاف أن هذا يعني "أننا لم نشهد تماما الكثافة التي استعددنا لها أو التي اعتقدنا أننا سنصاب بها".

وأعلن عدد من المناطق حالات الطوارئ بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية.

وقالت هيئة الإطفاء والطوارئ إن الأطقم استجابت لأكثر من 100 طلب للمساعدة اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان لها: "معظم المكالمات جاءت من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، مما يعكس مسار العاصفة والرياح العاتية وهطول الأمطار".

وقال مساعد القائد الوطني للهيئة كين كوبر إن الموارد المتخصصة بما في ذلك الفرق ذات القدرات المعززة في الإنقاذ والاستجابة المائية، كانت في وضع يسمح لها بالمساعدة في المناطق الأكثر تضررا من الطقس السيئ.

وكان الإعصار قد ضرب فيجي في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.