استراتيجية إسرائيل في إنشاء مناطق عازلة خاطئة

2026-04-12 03:04:52
(MENAFN- Amman Net) القدس– نادراً ما تُحقق المناطق العازلة، إن لم يكن أبداً، السلام والأمن اللذين يعد بهما أنصارها. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، نُظر إلى أوكرانيا على أنها منطقة محايدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لكنها تحولت بدلاً من ذلك إلى منطقة صراع جيوسياسي متزايد الحِدّة، أعقبه حرب مفتوحة.
ارتكب رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو نفس الخطأ عندما افترض أن الدول المستقلة حديثاً في وسط وشرق أوروبا ستكون بمثابة منطقة عازلة ضد توغل روسيا البلشفية. بل كانوا أول أهداف هتلر وانتهى بهم الأمر كجزء من حلف وارسو بعد هزيمته.
في عصر تستطيع فيه الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من المقذوفات ضرب الأهداف الاستراتيجية البعيدة بدقة متزايدة، فإن فكرة منطقة عازلة واقية ليست فقط خاطئة؛ إنها هراء.
يصر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على ضرورة احتلال الجيش الإسرائيلي لجزء كبير من جنوب لبنان لحماية المقيمين في شمال إسرائيل. وقد تفاخر مؤخراً بأن القوات الإسرائيلية دمرت خمسة جسور على نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (19 ميلاً) من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أدى إلى إنشاء منطقة عازلة ستبقى "حتى يصبح شمال إسرائيل آمناً".
لكن هذا الاحتلال، الذي لا شك أنه يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، من غير المرجح أن يحقق أهدافه المعلنة. بل على العكس، سيجعل الإسرائيليين، وخاصة الجنود الإسرائيليين، أكثر عرضة للخطر.
بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، اتفق المجتمع الدولي على أنه لا يجوز لأي دولة الاستيلاء على أراضي دول أخرى بالقوة. وقد وردت عبارة "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" بشكل بارز في ديباجة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي دعا إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في يونيو/حزيران 1967. ومع ذلك، في غزة وجنوب لبنان، يراقب العالم بأسره قيام إسرائيل مع سبق الإصرار وهي تستولي على مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية بالقوة.
في غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، يحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 50% من أراضيها، وفي لبنان، تسعى إسرائيل إلى احتلالٍ غير محدد المدة لمساحة تتراوح بين 850 و1060 كيلومتراً مربعاً، أي ما يقارب 10% من إجمالي مساحة البلاد. أما في الضفة الغربية، فتُصرّ إسرائيل منذ زمن طويل على ضرورة الإبقاء على غور الأردن غرب النهر كمنطقة عازلة في أي اتفاق سلام.
لكن مع وصول الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إلى تل أبيب وبيت شيمش وحيفا وديمونا، ووصول الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية، فقد انهارت مبررات هذه المطالب. علاوة على ذلك، فإن سعي إسرائيل لاحتلال المزيد من الأراضي يُعرّض المدنيين المحليين لخطر التحول إلى أهداف في الخطوط الأمامية. بل إن بعض النقاد يحذرون من ديناميكية يصبح فيها المدنيون بمثابة دروع بشرية، مما سيوفر مكاسب سياسية وإعلامية هائلة للدعاية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، باحتلال جنوب لبنان، سيصبح الجنود الإسرائيليون أنفسهم أقرب إلى مقاتلي حزب الله، وبالتالي أكثر عرضة للخطر.
بيّن عالم السياسة دومينيك تيرني، نادراً ما تنتصر القوة العسكرية وحدها في الحروب، لأن الصراعات الحديثة هي صراعات سياسية واجتماعية وأيديولوجية، وليست مجرد معارك تكتيكية. ويوضح قائلاً: "مع أن الجيش المهيمن قادر على كسب المعارك، وتأمين الأراضي، وتدمير القوات التقليدية، إلا أنه غالباً ما يفشل في إرساء سلام دائم أو تحقيق الأهداف السياسية - المعروفة بـ'كسب الحرب' - لأنه لا يستطيع معالجة المشكلات الأساسية كغياب الشرعية، أو التمرد، أو عدم الاستقرار السياسي المتجذر".
وبعيداً عن الاعتراف بهذه القيود، أعلنت إسرائيل بالفعل أنها ستمنع عودة المواطنين اللبنانيين الذين فروا قبل بدء الغزو البري الأخير. هذه السياسة ليست بجديدة. فمنذ عام 1948، حرمت إسرائيل 750 ألف فلسطيني وذريتهم من حق العودة، على الرغم من قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تحثها على توفير هذا الخيار.
بدلاً من الاستيلاء على المزيد من الأراضي حيث سيظل المعارضون موجودين، فإن الاستراتيجية الأكثر حكمة هي السعي إلى تسوية سياسية. توجد حلول بالفعل لكل من غزة ولبنان، لكن يبدو أن السياسيين الإسرائيليين، وخاصةً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخلفائه في الحكومة، أكثر اهتماماً بالحفاظ على الوضع الراهن من إحراز تقدم حقيقي.
كما أشار الاستراتيجي الصيني القديم سون تزو منذ زمن بعيد، فإن شعباً مشرداً قد يعود ويلحق الضرر بالعدو أو مجرد الاستيلاء على أرضه ليس أفضل من الفشل في هزيمته. بل على العكس، قد يعود المشردون بعزيمة أكبر، أو قد يكون ثمن الحفاظ على الأرض الجديدة باهظاً.
وفي بيئة تنافسية عدائية، تستطيع الجهة المنسحبة إعادة تنظيم صفوفها، وتكييف تكتيكاتها، واكتساب تقنيات جديدة، وفي النهاية شنّ هجوم مضاد. فالمعركة لا تنتهي أبدًا.
لكن لا حاجة إلى حكمة قديمة لفهم أن على الدول أن تسعى إلى حل التوترات الكامنة بدلًا من محاولة إنشاء مناطق عازلة. فالسيطرة على الأراضي لا تمحو الطرف الآخر. وقد عرض معارضو حزب الله في لبنان والقادة الفلسطينيون المعارضون لحماس التعاون مع إسرائيل، لكن إسرائيل رفضت بشدة. ويبدو أن قادتها الحاليين يعتقدون أن الصراع الدائم والاحتلال يخدمان مصالحهم بشكل أفضل من التنازلات السياسية غير الشعبية التي يتطلبها السلام.
لكن السلام هو الخيار المستدام الوحيد. لا يمكن تحقيق الأمن في غزة ولبنان من خلال المناطق العازلة، بل فقط من خلال تسوية سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع. يتطلب ذلك احترام القانون الدولي، والمساءلة عن الأفعال التي تؤثر على المدنيين من جميع الأطراف، واستعداداً حقيقيّاً للتفاوض. أما البديل فهو دوامات لا تنتهي في بيئة تنافسية عدائية، يستطيع العدو المنسحب إعادة تنظيم صفوفه، وتكييف تكتيكاته، واكتساب تقنيات جديدة، وفي النهاية شن هجوم مضاد. فالمعركة لا تنتهي أبدًا.
داود كُتّاب، أستاذ سابق للصحافة في جامعة برينستون، هو مؤلف كتاب "دولة فلسطين الآن".

