انسحاب سعيد الرمحي من نصف نهائي كأس العالم للكيك بوكسينغ رفضًا مواجهة لاعب اسرائيلي

انسحاب سعيد الرمحي من نصف نهائي كأس العالم للكيك بوكسينغ رفضًا مواجهة لاعب اسرائيلي
وأكدت الحملة أن هذا الموقف الشجاع يعكس القيم الأصيلة للأردن ويجسد الإرادة الشعبية الراسخة لمواجهة التطبيع بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن انسحاب الرمحي جاء انسجامًا مع موقفه الثابت وموقف الأمة تجاه المجازر المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعوب المنطقة ومقدساتها.
وشددت الحملة على أن البطولة ليست مكانًا للتقارب مع العدو، بل لتعزيز العزلة ومقاطعة أي مشاركة صهيونية في المحافل الرياضية. كما أشادت بـ"سعيد الرمحي" كنموذج مشرف للرياضي الأردني والعربي، مؤكدة أن موقفه يعكس شجاعة ووعيًا وطنيًا.
واختتمت الحملة بتوجيه التحية للرمحي قائلة: "سعيد الرمحي، نتوجّك اليوم بكلمات من ذهب".
