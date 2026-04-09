انسحاب سعيد الرمحي من نصف نهائي كأس العالم للكيك بوكسينغ رفضًا مواجهة لاعب اسرائيلي

MENAFN - Amman Net) توجّهت حملة "استحِ" بتحيّة تقدير واعتزاز إلى البطل الأردني سعيد الرمحي على موقفه المشرف بانسحابه من مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ المقامة في تايلاند، رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني.

وأكدت الحملة أن هذا الموقف الشجاع يعكس القيم الأصيلة للأردن ويجسد الإرادة الشعبية الراسخة لمواجهة التطبيع بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن انسحاب الرمحي جاء انسجامًا مع موقفه الثابت وموقف الأمة تجاه المجازر المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعوب المنطقة ومقدساتها.

وشددت الحملة على أن البطولة ليست مكانًا للتقارب مع العدو، بل لتعزيز العزلة ومقاطعة أي مشاركة صهيونية في المحافل الرياضية. كما أشادت بـ"سعيد الرمحي" كنموذج مشرف للرياضي الأردني والعربي، مؤكدة أن موقفه يعكس شجاعة ووعيًا وطنيًا.

واختتمت الحملة بتوجيه التحية للرمحي قائلة: "سعيد الرمحي، نتوجّك اليوم بكلمات من ذهب".