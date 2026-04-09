الحمدان براءة
(MENAFN- Al Watan) رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين شكوى الهلال ضد لاعب النصر الدولي عبدالله الحمدان، المتضمنة ادعاء مسؤولي الزعيم بمخالفة اللاعب، عبر التحايل على قواعد الانتقال والتسجيل، والمطالبة بتطبيق عقوبات ضده.
وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في بيان رسمي: ((ما يتعلق بادعاء النادي بالتحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، قُبلت الشكوى شكلًا مع رفضها موضوعًا)).
وذكرت: ((فيما يتعلق بالمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في الفقرة (2) من المادة (62) للمخالفة الواردة في الفقرة (3/1) من ذات المادة في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، قررت اللجنة رفض الشكوى شكلًا، لرفعها قبل البت في مشروعية فسخ العقد من قبل الجهة المختصة))، مؤكدةً أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وكان عبدالله الحمدان قد انتقل إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر.
