الحمدان براءة

الحمدان براءة

2026-04-09 03:31:04
(MENAFN- Al Watan) رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين شكوى الهلال ضد لاعب النصر الدولي عبدالله الحمدان، المتضمنة ادعاء مسؤولي الزعيم بمخالفة اللاعب، عبر التحايل على قواعد الانتقال والتسجيل، والمطالبة بتطبيق عقوبات ضده.
وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في بيان رسمي: ((ما يتعلق بادعاء النادي بالتحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، قُبلت الشكوى شكلًا مع رفضها موضوعًا)).
وذكرت: ((فيما يتعلق بالمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في الفقرة (2) من المادة (62) للمخالفة الواردة في الفقرة (3/1) من ذات المادة في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، قررت اللجنة رفض الشكوى شكلًا، لرفعها قبل البت في مشروعية فسخ العقد من قبل الجهة المختصة))، مؤكدةً أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وكان عبدالله الحمدان قد انتقل إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر.

