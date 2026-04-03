نائب رئيس الجمارك: مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط

نائب رئيس الجمارك: مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط

2026-04-03 04:15:18
في إطار الحرص على متابعة سير العمل الميداني وتعزيز كفاءة الأداء الجمركي، قام نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر بجولة تفقدية شملت إدارة جمارك الموانئ الجنوبية، إلى جانب زيارة ميدانية لميناء الشعيبة.
واطلع خلال الجولة على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات العمل الجمركي، وآلية سير العمليات التشغيلية، ومدى جاهزية الفرق الميدانية في التعامل مع مختلف الحالات، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وسرعة إنجاز المعاملات.
كما التقى بعدد من موظفي وموظفات الجمارك، مثمنا جهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي تهدف إلى الوقوف على التحديات ميدانيا، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءتها في مختلف المنافذ.

