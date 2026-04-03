نائب رئيس الجمارك: مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نائب رئيس الجمارك: مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إطار الحرص على متابعة سير العمل الميداني وتعزيز كفاءة الأداء الجمركي، قام نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر بجولة تفقدية شملت إدارة جمارك الموانئ الجنوبية، إلى جانب زيارة ميدانية لميناء الشعيبة.
واطلع خلال الجولة على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات العمل الجمركي، وآلية سير العمليات التشغيلية، ومدى جاهزية الفرق الميدانية في التعامل مع مختلف الحالات، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وسرعة إنجاز المعاملات.
كما التقى بعدد من موظفي وموظفات الجمارك، مثمنا جهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي تهدف إلى الوقوف على التحديات ميدانيا، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءتها في مختلف المنافذ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment