الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان والبقاع

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، وفجر اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات وقرى في جنوب لبنان، والبقاع الغربي، مخلّفة أضرارا مادية فادحة في الممتلكات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طيران الاحتلال شن غارات على بلدات شقرا، وكفرا، ومجدل سلم، وكونين وعيناتا، مع ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، فيما استهدف القصف المدفعي تلال الناقورة وحي البياضة.

كما شن طيران الاحتلال، فجرا، سلسلة غارات استهدفت بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، ترافقت مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها، إضافة إلى بلدة قبريخا، كما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي مباشر.

وسُجّل إطلاق أكثر من 70 صاروخًا باتجاه بلدة الطيبة ومحيطها، بالتزامن مع محاولة تقدم لقوات الاحتلال نحو منطقة الليطاني، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي قبالة بلدات مركبا، ورب ثلاثين.

كما استهدف الاحتلال بسلسلة غارات عددا من البلدات والمناطق في البقاع الغربي، اذ شن غارتين عنيفتين على بلدة لبايا، تزامنا مع غارات أخرى طالت أطراف بلدة يحمر، كما سُجلت غارة في المنطقة الواقعة بين سحمر ويحمر، إلى جانب غارتين إضافيتين على أطراف لبايا.

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم أمس، فقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الجاري، إلى 1142 شهيدا، و3315 مصابا.