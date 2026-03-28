الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان والبقاع
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طيران الاحتلال شن غارات على بلدات شقرا، وكفرا، ومجدل سلم، وكونين وعيناتا، مع ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، فيما استهدف القصف المدفعي تلال الناقورة وحي البياضة.
كما شن طيران الاحتلال، فجرا، سلسلة غارات استهدفت بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، ترافقت مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها، إضافة إلى بلدة قبريخا، كما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي مباشر.
وسُجّل إطلاق أكثر من 70 صاروخًا باتجاه بلدة الطيبة ومحيطها، بالتزامن مع محاولة تقدم لقوات الاحتلال نحو منطقة الليطاني، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي قبالة بلدات مركبا، ورب ثلاثين.
كما استهدف الاحتلال بسلسلة غارات عددا من البلدات والمناطق في البقاع الغربي، اذ شن غارتين عنيفتين على بلدة لبايا، تزامنا مع غارات أخرى طالت أطراف بلدة يحمر، كما سُجلت غارة في المنطقة الواقعة بين سحمر ويحمر، إلى جانب غارتين إضافيتين على أطراف لبايا.
ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم أمس، فقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الجاري، إلى 1142 شهيدا، و3315 مصابا.
