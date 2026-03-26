إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الخميس، محاولة تسلل شخصين، على واجهتها الشمالية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.
وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment