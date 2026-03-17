السيّد أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

السيّد أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، يوم 15 مارس الجاري، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيّد جان نويل بارو.
وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا الآفاق المُتاحة لها.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في فضاء الساحل الصحراوي، وكذا حول التطورات المتعلقة بمسار تسوية مسألة الصحراء الغربية. ومن جانب آخر، تطرق الوزيران كذلك للتطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبعاتها الجسيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تم التركيز بصفة خاصة على الوضع في لبنان، لما يُشكله من مصدر قلق مشترك للبلدين.
