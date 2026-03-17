السيّد أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، يوم 15 مارس الجاري، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيّد جان نويل بارو.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا الآفاق المُتاحة لها.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في فضاء الساحل الصحراوي، وكذا حول التطورات المتعلقة بمسار تسوية مسألة الصحراء الغربية. ومن جانب آخر، تطرق الوزيران كذلك للتطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبعاتها الجسيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تم التركيز بصفة خاصة على الوضع في لبنان، لما يُشكله من مصدر قلق مشترك للبلدين.

