  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات تسجل أدنى مستوياتها في شباط

2026-03-17 03:05:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات نشرتها ستاندرد آند بورز غلوبال انخفاض مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة إلى مستوى شهري قياسي متدن في شباط.
وتتوقع مصادر تجارية انخفاضا أكبر في الأحجام في آذار، بعد اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية شباط، وبسبب عرقلة هجمات الطائرات المسيرة حتى الآن لعمليات تحميل النفط في هذا المركز الرئيسي لتزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي مبيعات الوقود البحري، باستثناء زيوت التشحيم، 549765 مترا مكعبا (نحو 544570 طنا) في شباط، وذلك استنادا إلى أحدث البيانات وكذلك البيانات التاريخية المتاحة منذ عام 2021.
وتراجعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت 1% عن الشهر السابق لتصل إلى 365706 أمتار مكعبة.
وانخفضت مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت 35.6% مقارنة مع كانون الثاني لتصل إلى نحو 147000 متر مكعب الشهر الماضي.

إخلاء المسؤولية القانونية:
إخلاء المسؤولية القانونية:

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث