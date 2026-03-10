"مجلس ريادة الرمضاني" يناقش فرص نمو مشاريع النساء في الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة فعالية ((مجلس ريادة الرمضاني)) في دبي، بهدف توفير منصة حوارية تجمع نخبة من سيدات ورائدات الأعمال في دولة الإمارات تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في العمل الاقتصادي، وتحفيزهن على إطلاق مشاريع اقتصادية متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة؛ والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة AHQ للاستثمارات؛ وأروى الفلاسي، مدير إدارة الشراكات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبمشاركة مجموعة كبيرة من سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات.

وقالت بدرية الميدور، خلال كلمتها التي ألقتها في الفعالية: ((تشكل رائدات الأعمال اليوم قوة مؤثرة في الاقتصادات العالمية من خلال مشاريعهن الفعّالة والمبتكرة، فضلاً عن توليهن مناصب قيادية رفيعة في مجالات المال والاقتصاد وريادة الأعمال والابتكار. وفي هذا الإطار، قطعت دولة الإمارات، في ضوء دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو تمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو مشاريعهن، وإتاحة الخبرات والدعم اللازم لتعزيز استدامتها، بما يعكس مساهمتهن الفعّالة والمحورية في نمو الاقتصاد الوطني)).

وأضافت الميدور: ((عملت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على تطوير مبادرات واستراتيجيات تهدف إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتسهيل وصولها إلى الموارد والخبرات، وتعزيز فرص نمو مشاريعها، ولعل من أبرزها الحملة الوطنية (الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم)، التي أشرفت عليها الوزارة وأسهمت في توفير فرص نوعية لرائدات الأعمال الإماراتيات لتطوير مشاريعهن والدخول في قطاعات جديدة، وكذلك البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)).

من جانبها، قالت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي: ((يجب الارتقاء بصحة المرأة لتصبح مؤشر أداء وطني قابلاً للقياس، إدراكاً بأن العافية الهرمونية والوقائية عبر جميع مراحل الحياة تُعدّ ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ومرونة القوى العاملة، والأداء الوطني طويل الأمد)).

وتفصيلاً، شهدت الفعالية عقد 5 جلسات حوارية، حيث ناقشت الجلسة الأولى الصحة النفسية للمرأة وأهمية التوازن بين الحياة العملية والمهنية، مع التركيز على رفع وعي الحضور بأهمية الصحة النفسية، وإلهام المشاركات لتحقيق نمو شخصي ومهني متوازن، وذلك بحضور الشيخة الدكتورة علياء القاسمي. واستعرضت الجلسة الثانية تجارب سيدات مبتكرات من وزارة تمكين المجتمع حول بدايات المشاريع والتحديات والدروس المستفادة، وتبادل الخبرات العملية، وتسليط الضوء على دور الوزارة في دعم المشاريع الأسرية، وتقديم نصائح عملية للحاضرات الراغبات في بدء مشاريعهن الخاصة.

وبحثت الجلسة الثالثة المبادرات والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة الوعي بسياسات التوازن بين الجنسين في الإمارات، وتشجيع الحضور على الانخراط في المبادرات الداعمة لمشاركة المرأة في الاقتصاد، كما سلطت الجلسة الرابعة الضوء على تجربة سمية المسكري، مؤسسة ((كور)) للياقة البدنية، في كيفية تحويل الشغف بالصحة والحركة إلى أسلوب حياة وأعمال، مع التركيز على الرفاهية والتوازن الذهني والجسدي، وتحفيز الحضور على تبني أساليب حياة صحية ومتوازنة، وتقديم نموذج عملي لكيفية دمج الصحة والرفاهية مع ريادة الأعمال.

وتناولت الجلسة الخامسة مساهمات رائدات الأعمال الإماراتيات في ابتكار أفكار ومشاريع متميزة في قطاعي السياحة والضيافة، ودورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وكذلك تشجيع المبادرات السياحية المحلية على دمج الأصالة مع الاستدامة الاقتصادية، مع استعراض الابتكار الثقافي وتجارب الزوار المميزة.