فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة يوم الثلاثاء الموافق 10 آذار 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.
وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: بئر مذكور، الغمر، قريقرة، فينان، وغويبة.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.
