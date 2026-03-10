  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

2026-03-10 02:02:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة يوم الثلاثاء الموافق 10 آذار 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.
وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: بئر مذكور، الغمر، قريقرة، فينان، وغويبة.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.

