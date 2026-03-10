أمريكا تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة

403
أمريكا تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في لبنان بالأخذ في الاعتبار ضرورة مغادرته.
ويأتي التحذير في خضم تصعيد متسارع، وقصف إسرائيلي للبنان وعمليات عسكرية برية إسرائيلية تمهيدا للتوغل في جنوب لبنان.
