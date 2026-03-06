أوباما يهاجم ترامب خلال مراسم تأبين الناشط الحقوقي جيسي جاكسون

MENAFN - Al-Bayan) ">انتقد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الرئيس دونالد ترامب بشدة لشنه "هجوما على مؤسساتنا الديموقراطية" أثناء مشاركته في مراسم تأبين الناشط الحقوقي جيسي جاكسون الجمعة.

وانضم أوباما إلى الرئيسين السابقين جو بايدن وبيل كلينتون للمشاركة في مراسم تأبين جاكسون بعد وفاته عن 84 عاما.

وقال أوباما خلال المراسم التي أقيمت في شيكاغو "كل يوم نستيقظ على هجوم جديد على مؤسساتنا الديموقراطية، ونكسة أخرى لفكرة سيادة القانون".

وأضاف "قد يكون مغريا الشعور بالإحباط، والاستسلام للتشاؤم... (لكن) هذا الرجل، القس جيسي لويس جاكسون، يلهمنا لاتخاذ طريق أصعب".

ووصف أوباما جاكسون بأنه "رجل كان يقدم نفسه كل مرة احتاج فيها الفقراء والمحتاجون إلى مدافع، وكل مرة احتاجت فيها البلاد إلى الشفاء".

وتابع "لقد دعانا إلى الإيمان بقدرتنا على تغيير أميركا نحو الأفضل".

وكان جاكسون الذي توفي في 17 فبراير، مقربا من مارتن لوثر كينغ جونيور في الستينات، وبقي صوتا بارزا للأميركيين من أصول إفريقية على الساحة الوطنية لأكثر من ستة عقود.

وأصبح من أبرز المدافعين عن إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشغل في التسعينات منصب المبعوث الرئاسي الخاص لإفريقيا في عهد بيل كلينتون.

وقد ذهب في مهمات لتحرير السجناء الأميركيين في سوريا والعراق وصربيا.

وأسس ائتلاف "ريمبو بوش"، وهي منظمة غير حكومية مقرها شيكاغو تنشط في الدفاع عن العدالة الاجتماعية. وفي العام 2017، أعلن أنه مصاب بمرض باركنسون الذي وصفه بأنه "تحدٍ جسدي" مع استمراره في القيام بنشاطاته.