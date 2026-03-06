أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار

MENAFN - Al-Bayan) ‌قالت ​وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها قررت الموافقة على مبيعات ⁠عسكرية أجنبية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ‌ذخائر، بقيمة 151.8 مليون دولار دون ‌مراجعة من الكونجرس.

وأضافت ‌الوزارة في ‌بيان أن ‌إسرائيل طلبت شراء ​12 ألفا ‌من ​أجسام قنابل ⁠من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض ​العامة ⁠زنة كل ⁠منها 1000 رطل.

وخلص ⁠وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة ‌فورا. ويأتي هذا الإعلان ​في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.