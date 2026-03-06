أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار

أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار
وأضافت الوزارة في بيان أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألفا من أجسام قنابل من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض العامة زنة كل منها 1000 رطل.
وخلص وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة فورا. ويأتي هذا الإعلان في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment