  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار

أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار

2026-03-06 10:00:40
(MENAFN- Al-Bayan) ‌قالت ​وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها قررت الموافقة على مبيعات ⁠عسكرية أجنبية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ‌ذخائر، بقيمة 151.8 مليون دولار دون ‌مراجعة من الكونجرس.

وأضافت ‌الوزارة في ‌بيان أن ‌إسرائيل طلبت شراء ​12 ألفا ‌من ​أجسام قنابل ⁠من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض ​العامة ⁠زنة كل ⁠منها 1000 رطل.

وخلص ⁠وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة ‌فورا. ويأتي هذا الإعلان ​في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

MENAFN06032026000110011019ID1110829787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث