قواتنا الباسلة تتصدى لـ 1397 صاروخاً ومسيّرة إيرانية منذ بدء الاعتداء السافر

قواتنا الباسلة تتصدى لـ 1397 صاروخاً ومسيّرة إيرانية منذ بدء الاعتداء السافر
حيث تم تدمير 190 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط عدد (2 صاروخ) داخل أراضي الدولة، كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة.
كما تم أيضاً رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة. وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر وتركيا.
وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها.
