قواتنا الباسلة تتصدى لـ 1397 صاروخاً ومسيّرة إيرانية منذ بدء الاعتداء السافر

MENAFN - Al-Bayan) ‏رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، عدد 9 من الصواريخ الباليستية وتم تدميرها، كما رصدت عدد 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرات مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي الدولة. ‏ليبلغ بذلك إجمالي ما تصدت له قواتنا الباسلة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة 1397 صاروخاً ومسيّرة. ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية.

حيث تم تدمير 190 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط عدد (2 صاروخ) داخل أراضي الدولة، كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة.

كما تم أيضاً رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة. ‏وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر وتركيا.

‏وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها.