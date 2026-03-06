عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية

MENAFN - Al-Bayan) "> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.

وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، ومعالي إغنازيو كاسيس، نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، و معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، ومعالي جيهون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان.

وتناولت الاتصالات تداعيات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، كما استعرض الوزراء أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأعرب سموه وأصحاب المعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم لمثل هذه الأعمال التي تشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أكدوا أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة هذه التحديات، ودعم المساعي الدبلوماسية والحوار الجاد والمسؤول بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن ودعم بلدانهم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة، ومجدداً حرص الإمارات على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في تحقيق المزيد من الازدهار والرخاء.