  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب

وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب

2026-03-06 08:04:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذه الليلة، عن عملية قصف قريبة ضد إيران، من المتوقع أن تكون الأقوى منذ بدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد هذه الدولة.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية: "ستكون هذه الليلة بداية أكبر حملة قصف لنا (ضد إيران)، والتي ستلحق أقصى قدر من الضرر بمنصات إطلاق الصواريخ ومصانع الصواريخ الإيرانية".
وأبدى المذيع لاري كودلو، الذي أجرى مقابلة مع بيسنت، اهتماما كبيرا بكلمات الوزير، وقال إنه تصريح مثير للاهتمام للغاية.


ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح وكذلك القيادة العسكرية العليا للبلاد، مرات كثيرة بأن أقوى الضربات على إيران لم تأت بعد.


في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأودى بحياة عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.


وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في العديد من دول الشرق الأوسط.

MENAFN06032026000208011052ID1110829739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث